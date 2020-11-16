مبادرة حياة كريمة: رفعنا الموازنة التقديرية لمشروعات تطوير القرى

قال خالد عبدالفتاح، مدير مبادرة حياة كريمة، إن المبادرة تعمل في 230 قرية في المرحلة الثانية، موزعة على 12 محافظة، مشددًا على أنه تم رفع الموازنات التقديرية لمشروعات تطوير القرى في العام المقبل ضمن المبادرة.

وأضاف "عبدالفتاح"، في مداخلة مع برنامج "اليوم" المذاع على قناة "dmc" الفضائية، وتقدمه الإعلامية سارة حازم، اليوم الإثنين، أن أزمة فيروس كورونا أثرت على عمل المبادرة خلال الأيام الماضية.

وتابع مدير مبادرة حياة كريمة، أن أزمة الجائحة أثرت على عملهم تأثيرا غير مباشر، حيث أدت إلى وقف الأعمال في الأماكن التي يوجد بها تجمعات، بالإضافة إلى انشغال وزارة الصحة بمكافحة فيروس كورونا، الأمر الذي أثر على الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

وأشار، إلى أن الأزمة كان لها أيضا تأثيرا إيجابيا، وهو مشاركة الجمعيات الأهلية في مبادرة قرى حياة كريمة، حيث شاركت في تقديم الخدمات، بالإضافة إلى مشاركة الدولة في هذه الأعمال ومنها المساهمة في 20 قافلة بها سلع وخدمات.

يذكر، أن مبادرة حياة كريمة، أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي في 2 يناير 2019، من أجل تحسين مستوى حياة المواطنين الأكثر احتياجا.

وحققت المرحلة الأولى نجاحات ملموسة فى 11 محافظة وتم تنفيذ ما يقرب من 490 مشروعًا من بين 625 كانت تستهدفا المرحلة وتشمل مشروعات تطوير المنازل وتركيب وصلات صرف صحي ومياه.

وبعد هذا النجاح تستعد الدولة لاطلاق المرحلة الثانية باستثمار 9.6 مليار جنيه تستهدف الانتهاء من إنشاء 1277 مشروعا في 14 محافظة معظمها في صعيد مصر بينها إنشاء وتطوير 54 مركزا شباب، وتطوير الوحدات الصحية بـ 53 تجمعا ريفيا وتطوير 925 فصلا جديدا في 69 مدرسة لخفض مستوى كثافة الوصول وتطوير وتجهيز 35 وحدة بيطرية و172 مشروعا جديدا لتدعيم خدمات مياه الشرب وتغطية 68 تجمعا ريفيا بخدمات الصرف الصحي.