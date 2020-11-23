عاجل.. الحكومة تنفي فرض "حظر تام" الجمعة المقبلة خلال "نهائي القرن"

نفت مصادر حكومية، ما يتردد على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن اتجاه الحكومة لفرض حظر تام على المقاهي، والمطاعم، والكافيهات، والنوادي، يوم الجمعة المقبلة خلال "قمة القرن"، بين ناديي الأهلي والزمالك، بنهائي دوري أطفال إفريقيا.

وأضافت المصادر، لـ"الوطن"، أنَّ ما نشرته بعض المواقع الإلكترونية، وما يتردد على صفحات التواصل الاجتماعي في هذا الصدد ليس سوى "شائعات".

وشددت على أنَّ الجهات المعنية ستراقب خلال هذا اليوم الالتزام بالإجراءات الاحترازية الخاصة بمكافحة فيروس كورونا المستجد في المقاهي والكافيتريهات، ومنها الالتزام بارتداء الكمامات، والتباعد الاجتماعي، ونسب الإشغال، وغيرها من الأمور المقررة.

وعما أشيع حول فرض "حظر تام للمقاهي والمطاعم والكافيهات والنوادي الجمعة القادم بسبب لقاء القمة بين الأهلي والزمالك"، قالت المصادر: "مفيش الكلام ده، ولا صحة له على الإطلاق".

كانت مواقع إخبارية وصفحات تواصل اجتماع قد نشرت ما قالت عنه إنَّه نية لدى الحكومة بتوجيهات من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لفرض "حظر تام" على المقاهي والمطاعم والكافيهات والنوادي وأي وسيلة لتجمع الجماهير يوم لقاء "القطبين".