مباريات الأهلى والزمالك تمنح المقاهي قبلة الحياة

توقع عفت صلاح، نائب رئيس شعبة المقاهي والمنشآت السياحية بغرفة الإسكندرية، حدوث انتعاشة بالنشاط عقب الإعلان عن إقامة مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا بين النادي الأهلى والنادي الزمالك فى 27 نوفمبر من الشهر الجاري، معتبرها قبلة الحياة لتعويض خسائرهم الناتجة عن تراجع الإقبال بسبب التداعيات السلبية لجائحة فيروس كورونا.

وقال صلاح، في بيان، إن المقاهي بدأت تجهيزاتها واستعداداتها للمباراة برفع الطاقات الاستيعابية إلى 100% بدلًا من 50% وزيادة عدد الكراسي وشاشات العرض ومزيد من الإجراءات الاحترازية نتيجة لحب المصريين لكرة القدم.

وأضاف أن أصحاب المقاهي في الأماكن المفتوحة النصيب الأكبر من إقبال الشباب عليها بسبب المساحة والعدد عند مشاهدة المبارة، متوقعا تحقيق مكاسب كبيرة مع انطلاق المبارة، لزيادة أعداد مشاهدي المباريات ولجوء بعضها أحياناً للتعاقد مع محال العصائر نتيجة ارتفاع الطلب على المشروبات.

وأشار صلاح إلى أن توقف المقاهي منذ شهر مارس الماضي تسبب في خسائر فادحة لأصحابها نتيجة الإغلاق التام.

وكانت الحكومة قد فرضت حظرًا كاملًا على أنشطة المقاهي فى إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وأصدر مجلس الوزراء فى 26 يوليو قرارًا للعمل، يتضمن السماح باستقبال الجمهور بالمقاهي والكافتيريات والمطاعم وما يماثلها من المحال والمنشآت ومحال الحلويات ووحدات الطعام المتنقلة حتى الساعة 12 منتصف الليل، وتضمن القرار زيادة نسبة الإشغال إلى 50% لكل منها، مع التأكيد على تطبيق الإجراءات الوقائية.