إحالة أوراق قاتلة ابنتيها بشبرا إلى المفتي والنطق بالحكم 27 ديسمبر

قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة، إحالة أوراق المتهمة بقتل طفلتيها "ريتاج" و"جنا" إلى فضيلة مفتي الديار المصرية لإبداء الرأي الشرعى فيها، وحددت جلسة 27 ديسمبر المقبل للنطق بالحكم.

وصدر الحكم برئاسة المستشار سامح عبدالحكم، وعضوية المستشار عبدالرحمن صفوت الحسيني، والمستشار محمود خليل، وبحضور شريف عز العرب رئيس النيابة، وأمانة سر أشرف حسن، وذلك بعد سماع مرافعة الدفاع عن المتهمة.

وأفاد تقرير الطب النفسي الذي ورد للمحكمة، بأنه بتوقيع الكشف الطبي النفسي والعقلي على المتهمة، تبين أنها لا تعاني من أي ضلالات ولا توجد لديها هلاوس من أي نوع أو سلوك هلوسي من حيث الزمان والمكان والأشخاص والمواقف، وأن ذاكرتها سليمة للأحداث القريبة والبعيدة، وذاكرة التاريخ الشخصي أيضا سليمة على الإدراك والاختيار والتمييز بين الخطأ والصواب، وتستطيع الحكم على الأمور، وأنها مدركة لأفعالها ونتائجها.

وأضاف التقرير، أنه من مناظرة أعضاء اللجنة المشكلة لفحص المتهمة عدة مرات أثناء إيداعها للفحص بوحدة الطب النفسى الشرعى بمستشفى العباسية للصحة النفسية، وما أُجرى لها من أبحاث طبية ونفسية واجتماعية بالإضافة للملاحظات الطبية وملاحظات التمريض، تبين أن المتهمة المذكورة لا توجد لديها فى الوقت الحالة ولا وقت الواقعة محل الإتهام ثمة أعراض دالة على وجود اضطراب نفسي أو عقلي نافي للمسئولية الجنائية، وهي سليمة الإدراك والاختيار والإرادة والحكم على الأمور ومعرفة الخطأ من الصواب.

كان العميد إسماعيل عبد الله مأمور قسم ثان شبرا الخيمة السابق، تلقى إشارة من مستشفى ناصر العام بوصول الطفلتين "ريتاج"، 7 سنوات، و"جنا"، 6 سنوات، جثتان، وتوجد شبهة جنائية في وفاتهما.

وأُخطر اللواء فخر العربى مدير الأمن، وانتقل على الفور المقدم أحمد حمدي رئيس مباحث القسم، وبسؤال الأم ادعت أنها خرجت إلى السوق لشراء مستلزمات المنزل وعندما عادت اكتشفت وفاتهما خنقًا بالغاز.