فيديو.. نجوم الفن يُشاركون في "تحدي القلش": "عرفتوا اللي حصل؟"

شارك عدد من نجوم الفن، في تحد "القلش" الذي أطلقه الفنان آسر ياسين، قبل يومين، وهو خاص بنطق كلمات مركبة ليست لها علاقة ببعضها لكنها على قافية واحدة، خلال 13 ثانية فقط.

وتقول كلمات التحدي: "عرفتوا اللي حصل؟.. حصل وطحينة.. طحينة من النوم.. نوم من عمري.. عمر الحريري.. حرير القميص.. قميص وجمعة.. جم ع سهوة.. سهوة وشاي.. شاي على عيش.. عيش على قدك.. قدك حلو.. حلو دي نادية.. نادية النقراشي.. النقراشي دي مدرسة.. مدرسة خاصة.. خاصة النص.. نص ريال.. ريال مدريد.. مدريد باللي حصل؟".

وتحدى آسر ياسين، عدد من النجوم، للمُشاركة، منهم كريم فهمي، وإيمان العاصي، وآيتن عامر، ومحمد الشرنوبي، والإعلامي رامي رضوان، وذلك بجانب عدد من مُتابعي جمهور "السوشيال ميديا".

ولازال عدد من الفنانين، لم يُبدون موقفهم في المُشاركة من عدّمه، رغم دعوتهم من قِبل آسر ياسين، مثل أحمد السقا، ومحمد هنيدي، وروبي، وأروى جودة وتميم يونس، وعمرو وهبة، وأمينة خليل، وشيماء سيف ومحمد ثروت.

وكان الفنان آسر ياسين، قد أعلن عبر حسابه على موقع "تويتر" مؤخرًا، عن انتهاء فترة العزل المنزلي الذي خضع له، بعدما اشتبه في إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وكتب آسر: "امبارح كان آخر يوم في العزل الصحي الحمدلله".وكان الفنان الشاب وجه الشكر لكل من سأل عليه من داخل أو خارج مصر في أزمته الصحية، موضحًا أنه يتعامل على أنه مُصاب بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، "أنا الحمد لله كويس، عديت بـ3 أيام سخاف شوية، بس كأنه دور برد عندي"، مشيرا إلى أنه يعتزم إجراء مسحة للاطمئنان على صحته.

وأضاف "ياسين"، في تصريحات تليفزيونية، أنه سيجري مسحة لكي يقول للمواطنين "الدكتور قالي إنك مش عندك كورونا وأنزل الشارع عادي، الموضوع مش محتاج الهيلامان ده كله، أنا فيه ناس من أول لحظة قالت آسر ياسين يُصاب بفيروس كورونا".

وتابع: "أنا الحمد لله النهاردة كويس جدًا يمكن أحسن يوم، الحرارة منخفضة عادي، مفيش تكسير في الجسم، هو يمكن عدى عليا كأنه دور برد تقيل شوية، بس من المؤكد أن فيه موجة ثانية قوية في الانتشار يجب توخي الحذر والناس تلبس كمامة طول الوقت، الموضوع قرب مننا أوي".