آسر ياسين يعلن انتهاء فترة العزل المنزلي: الحمد لله

أعلن الفنان آسر ياسين، عبر حسابه على موقع "تويتر" انتهاء فترة العزل المنزلي الذي خضع له، بعدما اشتبه في إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وكتب آسر: "امبارح كان آخر يوم في العزل الصحي الحمدلله".

وكان الفنان الشاب وجه الشكر لكل من سأل عليه من داخل أو خارج مصر في أزمته الصحية، موضحًا أنه يتعامل على أنه مُصاب بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، "أنا الحمد لله كويس، عديت بـ3 أيام سخاف شوية، بس كأنه دور برد عندي"، مشيرا إلى أنه يعتزم إجراء مسحة للاطمئنان على صحته.

وأضاف "ياسين"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية"، مع الإعلامي عمرو أديب، على شاشة "mbc مصر"، أنه سيجري مسحة لكي يقول للمواطنين "الدكتور قالي إنك مش عندك كورونا وأنزل الشارع عادي، الموضوع مش محتاج الهيلامان ده كله، أنا فيه ناس من أول لحظة قالت آسر ياسين يُصاب بفيروس كورونا".

وتابع: "أنا الحمد لله النهاردة كويس جدًا يمكن أحسن يوم، الحرارة منخفضة عادي، مفيش تكسير في الجسم، هو يمكن عدى عليا كأنه دور برد تقيل شوية، بس من المؤكد أن فيه موجة ثانية قوية في الانتشار يجب توخي الحذر والناس تلبس كمامة طول الوقت، الموضوع قرب مننا أوي".

ومازح أديب آسر ياسين، قائلا: "أنت روحت الجونة مع مراتك وولادك، شكلك أخذت عين"، فرد بأنه عزل نفسه بعيدًا عن زوجته وأولاده، فقال أديب: "يا بختك".

وأضاف ": "الناس مستعجلة أوي، عاوزين يضموني لقائمة العائدين من الجونة بكورونا، مش بس شماته دول عاوزين يسيئوا للأعمال الفني، أنا قولت أنا مسؤول، ولو عندي كورونا هقول أنا عندي كورونا، لو مش عندي هقول لا بكل سهولة".

وتابع: "طب ليه أقول أنا عندي كورونا، وأعمل توتر لما أقول أنا مشتبه غير لما أقول أنا متأكد، مش عاوز أثير الهلع وخلاص، فيه مسؤولية، البلد بتتحرك وإحنا بنتحرك، مش عاوز أثير البلبلة، عندي اشتباه بقول للناس اللي معانا، أنا معرفش عندي كورونا ولا لا، مش مهم المسحة".