الصيادلة تشكر وزارة الصحة لدعم جهود النقابة في التصدي لبيع الأدوية

تقدمت النقابة العامة لصيادلة مصر بالشكر للدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان لدعم جهود النقابة في التصدي لتطبيقات ومواقع بيع الأدوية عبر الانترنت لمخالفة تلك المواقع للقانون.

وناقشت النقابة مع الوزيرة في اجتماعها برؤساء الهيئات أمس الآليات والإجراءات اللازمة للتصدي لظاهرة بيع الأدوية للمرضى "أون لاين" عن طريق التطبيقات وصفحات التواصل الاجتماعي ما يؤثر في صحة وسلامة المواطنين، وناشدت الوزيرة المواطنين بالحصول على الأدوية من الصيدليات أو المنشات الصحية حفاظَا على صحتهم.

وأشادت نقابة الصيادلة بموقف وزارة الصحة الإيجابي بمناقشة اتخاذ اجراءات وآليات للتصدى لهذا الأمر للحفاظ على صحة المواطن المصري، وأشادت النقابة أيضا بالجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة الصحة للنهوض بالمنظومة الصحية.

يذكر أن النقابة العامة للصيادلة سبق وأرسلت خطاباً لكل من وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد، والدكتور تامر عصام رئيس هيئة الدواء المصرية، ومدير الادارة العامة لتكنولوجيا المعلومات اللواء طارق الزواوي، ولرئيس جهاز حماية المستهلك الدكتور أحمد سمير فرج، لمطالبتهم بإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لغلق مواقع بيع الأدوية عن طريق تطبيقات ووسائل التواصل الاجتماعي، وأمثلة لتلك التطبيقات (يداوي - مزمن - وياك – فيزيتا وغيرها)، وذلك لمخالفة تلك المواقع للقانون.

وتقدمت النقابة العامة بعدة بلاغات لمباحث الانترنت حملت رقم 49 بتاريخ 18/10/2020، ورقم 31 بتاريخ 19/9/2020 أحوال ضد هذه المواقع، مطالبة باعمال القانون نحوهم.

وقررت النقابة العامة لصيادلة مصر البدء في تنفيذ قرار اجتماع النقابة العامة والنقابات الفرعية والخاص بإيقاف التعامل مع شركة ابن سينا فارما ومقاطعتها وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضدها لتعاقدها مع احد التطبيقات الالكترونية المخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة.

وأوضحت النقابة أنها اجتمعت يوم الأحد من الأسبوع الماضي مع مسئولى شركة ابن سينا فارما لتوزيع الأدوية، وأسفر الاجتماع عن إمهال الشركة 48 ساعة لإلغاء التطبيق بناء على طلبها، وبعد انتهاء المهلة ورد للنقابة العامة رد الشركة في خطاب تؤكد فيه استمرارها في استخدام التطبيقات الالكترونية لبيع الأدوية وبالتالي التعامل مع الجمهور مباشرة من خلال هذه التطبيقات.