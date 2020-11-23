نقل "سفاح الجيزة" إلى سجن الاستئناف.. متى يحاكم في جرائم القتل؟

قال مصدر أمني بمديرية أمن الجيزة، إن فريق البحث الجنائي بالمديرية ما زال يكثف جهوده لكشف تفاصيل جرائم سفاح الجيزة، المتهم بقتل 4 أشخاص في محافظتي الجيزة والإسكندرية، موضحاً أنه موجود حالياً بسجن الاستئناف، بعد نقله منذ أيام مضت من قسم الهرم، لاستكمال فترة حبس سنة بالقضية المتهم فيها بسرقة مصوغات ذهبية من زوجته الطبيبة المقيمة بالإسكندرية.

وأشار المصدر، إلى أنه عقب انتهاء فترة الحبس الخاصة بالمتهم فى قضية السرقة، ستتم محاكمته فى قضايا القتل والتزوير والسرقة والنصب الضالع في ارتكابها بالجيزة والإسكندرية.

واعترف المتهم بارتكاب 4 جرائم قتل 3 منها عام 2015، إذ قال إنه قتل المجني عليها "نادين" شقيقة إحدى زوجاته، في مارس 2015، ثم أوهم أسرتها أنها هربت إلى فرنسا مع مخرج سوري، وبعدها تزوج من شقيقتها.

وأكد قتله صديقه وموكله "رضا"، في أبريل 2015، حيث دفن جثته في شقة ببولاق الدكرور، ودفن معه هاتفه المحمول، ثم اشترى خط محمول، وأرسل منه رسالة لشقيق "رضا" المقيم في السعودية، قائلا: "أنا اتمسكت في مظاهرة".

وكشف المتهم، ارتكابه جريمة قتل زوجته المجني عليها "فاطمة زكريا" ودفنها في شقة بمنطقة بولاق الدكرور، بجوار جثة "رضا"، وبعدما انتهى من قتلها ودفنها، وأحكم غلق الحفرة، أمسك بهاتفها ثم أرسل رسالة نصية لوالدها، كان نصها "منكم لله أنتم السبب في الجوازة دي.. أنا هاسيب البيت وأطفش"، وكان ذلك في يونيو 2015.

واعترف أيضا بقتل ضحية رابعة فى الإسكندرية، هي المجني عليها "ياسمين"، بعدما طالبته برد 45 ألف جنيه اقترضها منها بعدما رفض الزواج منها.

وقال المتهم فى التحقيقات، إنه استدرجها إلى مخزن فى شارع وهران بالعصافرة قبلي، بحجة تسليمها بضاعة تساوي مديونيته، ثم انقض عليها داخل المخزن وخنقها حتى لفظت أنفاسها الأخيرة، ودفنها بملابسها.

وأكدت التحقيقات أنه زوّر توكيلاً باسم المجني عليها "ياسمين" وتمكن من سحب 27 ألف جنيه من دفتر توفير خاص بها، واصطحبت الشرطة المتهم إلى مكان المخزن، وتم استخراج ما تبقى منها "جمجمة وعظام"، وتم التحفظ عليها فى مشرحة كوم الدكة، ومثّل السفاح جريمته، أمام النيابة العامة والفريق الأمني.