لأول مرة.. "بتروجت" و3 شركات مصرية تنفذ أولى مراحل الخط الرابع للمترو

شهد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، والمهندس كامل الوزير وزير النقل، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي وسفير اليابان بالقاهرة، على هامش مؤتمر ومعرض النقل الذكي واللوجستيات، التوقيع على عقد تنفيذ الأعمال الاعتيادية للجزء الغربي من المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق (حي الأشجار - عمرو بن العاص).

وتربط هذه المرحلة مدينة السادس من أكتوبر بمحافظة القاهرة، وذلك بين الهيئة القومية للأنفاق وتحالف الشركات المصرية المنفذة لهذه المرحلة والمكون من شركة بتروجت وشركات المقاولون العرب وأبناء حسن علام وكونكورد.

وقع العقد كل من المهندس وليد لطفي رئيس شركة بتروجت والدكتور عصام والي رئيس الهيئة القومية للأنفاق ورؤساء الشركات المشاركة بالتحالف.

وأكّد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، عقب التوقيع، أنَّ شركات قطاع البترول المتخصصة في الأعمال الإنشائية والهندسية تسهم في تلبية احتياجات الدولة في المشروعات القومية التي تسهم في التعمير والتنمية وخدمة المواطن وتضيف الى البنية التحتية في كل أنحاء الجمهورية.

وأشار إلى أنَّ بتروجت شاركت بكفاءة في مشروعات قناة السويس الجديدة وانفاق القناة والمشروع القومي للطرق ومشروعات الصوامع وغيرها من المشروعات، لافتا إلى أن المشاركة في تنفيذ مشروعات قومية وحيوية يعكس نجاح الشركات البترولية في تنويع أعمالها وانشطتها وتلبية احتياجات الدولة في مجالات عديدة وتحقيق نقلة لهذه الشركات من كونها متخصصة بالأساس في تنفيذ مشروعات البترول والغاز داخل مصر وخارجها إلى المشاركة في تنفيذ العديد من المشروعات القومية وفقا لأعلى المعايير والمواصفات العالمية.

ويأتي المشروع في إطار جهود تطوير مترو الأنفاق وتوسعة شبكاته وتيسير الحركة وتخفيف الازدحام، ويمتد مسار هذه المرحلة من مدينة 6 أكتوبر بمنطقة الأشجار حتى منطقة الملك الصالح، وتنتهي بمحطة عمرو بن العاص بالفسطاط بالقاهرة بطول 19 كم وتضم 17 محطة، ويتمّ تمويلها من خلال وكالة التعاون الدولي اليابانية "الجايكا"، على أن تبدأ المرحلة الثانية من منطقة الملك الصالح حتى القاهرة الجديدة لتحقيق الربط المستهدف بكفاءة.

وقال المهندس وليد لطفي رئيس شركة "بتروجت"، إن مجال عمل الشركة في المشروع يشمل تنفيذ مرحلة حفر نفقي بطول 6.5 كم من مدينة 6 أكتوبر وحتى منتصف شارع الهرم علاوة على إنشاء 3 محطات سطحية ونفقية، وموقع للصيانة.