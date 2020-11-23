"الصيادلة" تتقدم ببلاغات لاتخاذ إجراءات ضد تطبيق إلكتروني لبيع الأدوية

أرسلت النقابة العامة لصيادلة مصر، اليوم، خطابات إلى الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، والدكتور تامر عصام رئيس هيئة الدواء المصرية، وأيمن فتحي القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك، والمهندس حسام الجمل رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، لمطالبتهم باتخاذ كل الإجراءات والقرارات، ضد التطبيق الذي دشنته شركة ابن سينا فارما، لتجارة وتوزيع الأدوية، لبيع الأدوية من خلاله.

كما تقدمت النقابة اليوم، ببلاغ في جهاز حماية المستهلك قسم مكافحة جرائم الإنترنت، ضد تطبيق شركة ابن سينا حمل رقم 2059007.

وأوضحت النقابة، أن استحواذ شركة ابن سينا على هذا التطبيق، تعدٍّ صارخ على قانون مزاولة مهنة الصيدلة، حيث يجرم هذا القانون، بيع أي دواء للجمهور، إلا عن طريق صيدلية مرخصة من وزارة الصحة يديرها صيدلي.

وأشارت النقابة فى مخاطباتها والبلاغ المقدم، إلى أن تطبيق شركة ابن سينا، يرتكب مخالفات قانونية جسيمة بحجة مساعدة المرضى، وتبيع الأدوية إلى الجمهور مباشرة، وغير مصرح لها قانوناً بذلك.

كما يتضمن عدة مخالفات قانونية، أبرزها:

أولاً:

مخالفة قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 (مادة 37)، التي حظرت تداول وبيع الأدوية على أشخاص بعينها ليس من بينها المواقع والتطبيقات، ومادة 75 التى تحظر على مخازن الأدوية بيعها مباشرة للجمهور.

ثانياً:

مخالفة قانون إنشاء نقابة الصيادلة رقم 47 لسنة 1969 حيث جرمت مادة (9) من هذا القانون المزاحمة والمضاربة، وكل ما من شأنه أن يمس كرامة المهنة وآدابها.

ثالثاً:

مخالفة اللائحة التنفيذية لسنة 1970 "لائحة آداب المهنة" بالمادة (3)، التي أكدت منع المزاحمة والمضاربة بين الصيادلة.

رابعاً:

مخالفة قانون حماية المنافسة رقم 3 لسنة 2005، حيث يبيع الموقع عن طريق صيدليات محدّدة لديه سلفا بطريقة موجهة، مما يخل بمبدأ المنافسة.

وفي السياق ذاته، قدمت النقابة العامة للصيادلة، بلاغاً آخر حمل رقم 2059006 ضد عدد من التطبيقات الإلكترونية، أعدت حصر لها، لبيعها أدوية عبر الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي.

وتأتي تلك الإجراءات، في إطار سعي النقابة الدائم، للقضاء على هذه التطبيقات، وملاحقتها قانونياً، حيث إنها كيانات تعمل بلا ضوابط ولا قواعد رقابية أو مهنية، وبالتالي لا يمكن محاسبتها في حالة وقوع أخطاء مهنية، يترتب عليها الإضرار بصحة المواطن المصري.