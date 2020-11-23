الجنايات تُدرج أبو الفتوح وعلاء عبد الفتاح على قوائم الإرهابيين

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، إدراج 28 شخصا على قوائم الشخصيات الإرهابية، وفقا لقانون الشخصيات والكيانات الإرهابية.

كما شمل القرار إدراج جماعة الإخوان الإرهابية على قوائم الكيانات الإرهابية، لمدة 5 سنوات، وذلك بناء على طلب من النيابة العامة.

وصدر القرار برئاسة المستشار حسن محمود فريد، وعضوية المستشارين خالد حماد وباهر بهاء الدين.

وشمل قرار الإدراج 28 شخصا، على رأسهم عبد المنعم أبو الفتوح، وعلاء عبد الفتاح، ومحمد الباقر، ونجل خيرت الشاطر، وآخرين، وذلك لمدة 5 سنوات.