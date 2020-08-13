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محمود مسلم

السجن 10 سنوات لمتهم بتشكيل جماعة إرهابية بكرداسة

كتب:

هيثم البرعى
04:29 م | الخميس 13 أغسطس 2020
ارشيفية

ارشيفية

قضت الدائرة الثانية إرهاب بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار معتز مصطفى خفاجي، بالسجن  10 سنوات على متهم لاشتراكه مع آخرين- سبق الحكم عليهم-، بتشكيل جماعة إرهابية تحت مسمى"لجان المقاومة الشعبية"،  وقتل 3 أشخاص بينهم أمين شرطة وحيازة أسلحة، وذخائر بدون ترخيص.

ونسبت النيابة العامة للمتهم وآخرين، ارتكاب جرائم تأسيس وإدارة عصابة "لجنة المقاومة الشعيبة بناهيا وكرداسة"، أنشئت على خلاف أحكام الدستور، وقتل 3 مجني عليهم من بينهم أمين شرطة، وحيازة أسلحة نارية وذخيرة، وحيازة مفرقعات، واستعمال القوة والعنف ضد موظفيين عموميين.

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