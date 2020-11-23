الصحة تحذر من سمكة القراض السامة وتطلق حملات توعية بالمحافظات

أطلقت وزارة الصحة والسكان، ممثلة في الإدارة المركزية للإعلام الصحي والسكاني، حملة لتوعية المواطنين في الأسواق العامة، بخطورة سمكة القراض السامة، وذلك ضمن جهود الوزارة لحماية المواطنين من جشع بعض التجار من معدومي الضمير.

وأوضحت رئيس الإدارة المركزية للإعلام الصحي والسكاني، دكتورة إيمان عبدالجواد، في تصريحات صحفية لها، أن ما يزيد عن 5 آلاف مثقف صحي شاركوا في الندوات وجولات التوعية بخطورة سمكة القراض السامة في مديريات الصحة الـ27 التابعة للوزارة.

ندوات لتوعية المواطنين بشكل عام

كانت الإدارة المركزية للإعلام الصحي والسكاني، بـوزارة الصحة والسكان، قد أرسلت منشورا لمديريات الصحة في جميع المحافظات، للمطالبة بتكثيف ندوات التوعية بخطر سمك القراض أو الأرنب، مطالبة بالبدء في عقد ندوات لتوعية المواطنين والباعة الجائلين ومحلات بيع وتخزين الأسماك، ومتداولي الأسماك بشكل عام.

السمكة تسبب تسممات هضمية خطيرة جدا

يذكر أن سمك القراض أو الأرنب، هي سمكة معروفة بكونها تتسبب في تسممات هضمية خطيرة جدا بسم "تيدرودوتاكسين"، وتسمى في مصر أيضا سمك النفيخة، ويرجع سبب تسميتها بسمكة «الأرنب» إلى أنها تشبه الأرنب في شكل مقدمة أسنانه، وكذلك طريقة سلخها قبل الأكل، كما يطلق عليها هي من الأسماك السامة ومع كونها خطيرة فهى غير عدائية تنفخ نفسها عند الشعور بالخطر استعداداً للهجوم والصياد المحترف يعرف شكلها وتكوينها وعادة ما يقوم بعضهم بالتخلص منها.