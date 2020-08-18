إرشادات وزارة الصحة والسكان الغذائية لمرضى السكري والضغط

تقدم وزارة الصحة والسكان المصرية عددا من الإرشادات الغذائية لمرضى الضغط والسكر.

وتستعرض "الوطن" خلال السطور التالية هذه الإرشادات، وفقا لما حددته الصحة، استمرارا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

نصائح غذائية لمرضى السكر

ـ مكونات الوجبة المثالية لمريض السكر نصف الطبق خضروات طازجة أو مطهية، والنصف الآخر ربع بروتين وربع نشويات، مع شرب كوب من الماء.

ـ الدقيق الأبيض والسكر بأنواعه من مسببات الارتفاع الحاد والمفاجئ للسكر في الدم، لذلك يفضل تجنب المنتجات المصنوعة من الدقيق الأبيض مثل الخبز الأبيض والفينو، الكيك والمخبوزات، وأيضا الحلويات التي تحتوى على الدقيق والسكر، والمشروبات عالية السكر مثل المياه الغازية والعصائر.

ـ الالتزام بتناول كميات محددة من النشويات والسكريات يوميا مما يساعد على ضبط السكر ومنع المضاعفات، مثل القدم السكري وانفصال الشبكية، وضعف أو فقدان البصر.

إرشادات غذائية لمرضى الضغط من وزارة الصحة والسكان

ـ انتظام ضغط الدم مع العلاج لا يعني الشفاء، وليس مؤشرا للتوقف عن العلاج، ولكنه مؤشر لفاعلية العلاج وضرورة الاستمرار عليه.

ـ نمط الحياة الصحي يزيد من فاعلية الدواء ويساعدك على التحكم في ارتفاع ضغط الدم.

ـ حافظ على مواعيد العلاج، ولا تمتنع عن أخذ الأدوية دون استشارة الطبيب.

ـ الابتعاد عن اللحوم المصنعة مثل اللانشون، السوسيس، لاحتوائها على نسب عالية من الملح.

ـ الخضار والفواكه الطازجة تحتوي على البوتاسيوم وهو عنصر هام للتحكم في ارتفاع ضغط الدم.

ـ تناول الخضراوات الطازجة مع كل وجبة رئيسية وثمرة فاكهة بين الوجبات لضبط الضغط.

ـ المشي الخفيف لمدة 30 دقيقة خمس مرات في الاسبوع، يساعد على التحكم في ارتفاع ضغط الدم.

ـ الحرص على شرب الماء وخاصة في فصل الصيف، لأن الجفاف بسبب عدم شرب الماء يعرضك لزيادة لزوجة الدم والجلطات.

ـ يحتاج الشخص المصاب بارتفاع ضغط الدم إلى شرب من 8 إلى 10 أكواب من الماء.

ـ تجنب الأغذية عالية الملح، مثل المخللات والأسماك المملحة، مثل الفسيخ والرنجة والسردين.

ـ تجنب الأغذية المجمدة مثل الخضار واللحوم، البقول، والأسماك، والمعلبات مثل الفول والصلصة.

ـ الطهي الصحي، قليل الدهون والملح، يساعد على ضبط الضغط والوزن.

ـ خمسة جرامات من الملح هو المسموح يوميا للشخص البالغ وهو ما يعادل ملعقة صغيرة ويشمل ذلك الملح المستخدم في طهي الطعام وتتبيل اللحوم وخلافه.

ـ الكافيين الموجود في القهوة والشاي والمشروبات الغازية غامقة اللون، من مسببات ارتفاع ضغط الدم.

ـ مشروب العرقسوس يرفع ضغط الدم.