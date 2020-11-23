الكويت تسمح لمصابي كورونا بالمشاركة في انتخابات مجلس الأمة

وافق مجلس الوزراء الكويتي، على السماح للمصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، بالمشاركة في انتخابات مجلس الأمة، والتي من المقرر عقدها في 5 ديسمبر المقبل.

جاء ذلك في بيان صادر عن مجلس الوزراء الكويتي، عقب اجتماعه الأسبوعي اليوم الاثنين، والذي عقد عبر الاتصال المرئي برئاسة رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ صباح خالد الحمـد الصباح.

وأحاط وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية الكويتي، الدكتور فهد العفاسي، أعضاء المجلس، بما انتهت إليه اللجنة الوزارية المشكلة لوضع الآلية العملية لتنظيم عملية الانتخابات، بما يكفل ممارسة الناخبين لحقهم الانتخابي بسهولة ويسر، ويضمن الالتزام بجميع الاشتراطات الصحية؛ لتجنب أسباب العدوى والمحافظة على سلامة المواطنين الكويتيين.

وأوضح "العفاسي"، للمجلس بأن اللجنة قد استطلعت رأي إدارة الفتوى والتشريع في شأن مشاركة المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في ظل قيود الحجر الصحي التي فرضها قانون الاحتياطات الطبية، والذي انتهى إلى أن الحق الدستوري بالمشاركة في عملية الانتخاب حق أصيل كفله الدستور، على أن يتم تنظيم عملية الانتخاب في إطار إجراءات واشتراطات واضحة يتم الالتزام الجاد بها لحماية سلامة المشاركين واللجان العامة من احتمالات العدوى، والتي ينبغي التزام الجميع بها تحقيقاً للصالح العام.

ومن جانبه، استعرض وزير الصحة الكويتي، الشيخ الدكتور باسل الصباح، خلال الاجتماع، الوضع الصحي في الكويت، وتفاصيل الإحصاءات التي توضح انخفاض أعداد حالات الإصابات والوفيات ومن يتلقى العلاج في العناية المركزة، وارتفاع عدد حالات الشفاء؛ وذلك مقارنة بالأسبوع الماضي.

ودعا مجلس الوزراء الكويتي مجدداً المواطنين والمقيمين، إلى استمرار تطبيق الاشتراطات الصحية، والتي تعتبر العامل الأهم في مواجهة الوباء والتخفيف من آثاره، وتجنب مخاطره المحتملة والعبور إلى بر الأمان والعودة إلى الحياة الطبيعية.