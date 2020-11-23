في أقل من 10 أيام.. "التضامن" تستجيب لحالات أولى بالرعاية

استجابت وزارة التضامن الاجتماعى فى أقل من 10 أيام، للعديد من الحالات والفئات الأولى بالرعاية سواء محدودى الدخل ، أو من ذوى الاحتياجات الخاصة، بعد أن انتشرت قصصهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

والتقت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، السيدة نعمات، المعروفة إعلاميًا بـ"سيدة المطر" وزوجها "علي"، بمكتبها أمس، وذلك في إطار استراتيجية الوزارة، بتقديم كل سبل الدعم للأسر الأكثر احتياجا، من خلال إجراءات الحماية الاجتماعية المختلفة، والتمكين الاقتصادي للأسر التي تعاني من الفقر متعدد الأبعاد.

واستمعت وزيرة التضامن الاجتماعي، لمطالب "سيدة المطر" وزوجها، حيث طلبا العودة إلى قريتهما بمركز الفشن بمحافظة بني سويف، حيث يتوفر لها مسكنًا بأسرة زوجها علي، ووجهت وزيرة التضامن برفع كفاءة المسكن وفرشه، كما شددت على إجراء بحث حالة للأسرة.

وقررت نيفين القباج، تقديم دعم نقدي للسيدة نعمات، تبلغ قيمته 600 جنيه شهريًا، بالإضافة إلى توفير مشروع تربية دواجن بقريتها في بني سويف بقيمة 5 آلاف جنيه، وتوفير علاج شهري لها.

كما قررت وزيرة التضامن الاجتماعي، تحمل إقامة مشروع "كشك" لزوجها "علي" بتكلفة 20 ألف جنيه بقريته بمركز الفشن ببني سويف، بقيمة 5 آلاف جنيه، وصرف 600 جنيه له لمدة ثلاثة أشهر، لحين نجاح مشروعه، بالإضافة إلى إجراء كشف طبي كامل عليه.

وأكدت نيفين القباج، أن الحماية الاجتماعية ليست منهجا قائمًا على الدعم النقدى فقط، وإنما تستكمل بشق اقتصادي حيث إن التمكين الاقتصادي يعد من أولويات الوزارة، موضحة أن الدعم النقدى لن يتوقف وسيستمر للفئات غير القادرة على العمل، أما الأسر الشابة القادرة على العمل، سيتم توفير فرص وأصول إنتاجية لها، لتوفير حياة كريمة للأسر الأولى بالرعاية، وذلك بعد أن تداولت قصتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

كما وجهت "القباج"، مديرية التضامن الاجتماعي بالجيزة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وتقديم الدعم اللازم بشأن الاستغاثة الواردة من منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء، التي جرى تداولها على نطاق واسع، في عدد من مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام، اليوم .

وأشارت إلى وجود مواطن مسن يقيم بقرية ميت رهينة بمركز البدرشين، يحمل ابنه من ذوي الاحتياجات الخاصة على كتفيه، ويتنقل به بين المستشفيات، نظراً لحاجة الابن للعرض باستمرار على استشاري مخ وأعصاب.

وفي هذا الإطار، تقرر اعتماد مساعدة مالية بقيمة 300 جنيه لمدة 6 أشهر، من مؤسسة التكافل الاجتماعي، تصرف فور تقديم المواطن المستندات اللازمة، كما تم استقبال المواطن بإدارة البدرشين الاجتماعية، للعرض الفورى على أحد الاستشاريين لجراحة المخ والأعصاب والعمود الفقري، وتحمل الاستشاري كل نفقات الفحوصات الطبية والعلاج، ومتابعة الحالة بالمجان في الوقت الحالي.

وفي السياق ذاته، تم التنسيق بين وزارة التضامن الاجتماعي ومنظومة الشكاوى الحكومية، بشأن متابعة الحالة الصحية للشاب بأحد المستشفيات الجامعية، أو مستشفيات وزارة الصحة، فضلاً عن توفير كرسي متحرك له، علماً بأنه يحصل على معاش تكافل وكرامة.

كان الأب أكد فى حواره لـ"الوطن"، أنّه كان عائدًا من جلسة العلاج الطبيعي بكلية العلاج الطبيعي بمنطقة الدقي، حيث يذهب إلى هناك 3 أيام أسبوعيًا منذ عام 2005، بسبب إصابة نجله بضمور في الجانب الأيسر.

ومنذ عدة أيام، توجه فريق التدخل السريع لمكان تواجد شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة بأحد شوارع القاهرة لتقديم المساعدة له، وذلك بعد تداول قصته على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتبين لفريق التدخل السريع أن الشاب يدعى م.ع ويبلغ من العمر 23 عاما من ذوي الاحتياجات الخاصة من محافظة أسيوط، ويقيم في أحد شوارع القاهرة منذ ثلاث سنوات ويتقاضى معاش تكافل وكرامة وقدرة 430 جنيها.

وذكر الشاب أن الأم والأب وأخوته الأربعة، متواجدون بمحافظة أسيوط ويقوم بزيارتهم كل أسبوعين، ويقوم ببيع المناديل بالشارع، كما قام بكتابة كتاب تحت عنوان "لاتقل عني معاق"، صادر من دار الكتب المصرية، ويحتاج لمكان للإقامة، كما يحتاج مبلغا من المال لطباعة نسخة ثانية من الكتاب واستكمال تعليمه ومساعدة أحد الإخصائيين له في تأليف الكتب.

وعلى الفور، قام فريق التدخل السريع بنقله لدار "معانا لإنقاذ انسان" بالتنسيق مع الإدارة العامة للدفاع الاجتماعي لتلقي أوجه الرعاية الاجتماعية والصحية والنفسية، بناء على توجيهات وزيرة التضامن الاجتماعي بالاستجابة للحالات الانسانية.

فريق أطفال وكبار بلا مأوى ينقذ مواطنا مقيما بالشارع بوسط القاهرة

كما توجه فريق أطفال وكبار بلا مأوى للتعامل مع مواطن بلا مأوي، متواجد بجوار مستشفي القصر العيني بوسط القاهرة.

وتبين الفريق أن المواطن مجهول الهوية يبلغ من العمر حوالي 60 عاما، وتم التنسيق مع منظومة الشكاوي الحكومية التابعة لرئاسة الوزراء لاصطحاب الحالة إلى مستشفى قصر العيني لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة من تحاليل وأشعة.

وسيقوم فريق إدارة الحالة التابع لبرنامج حماية الأطفال والكبار بلا مأوى بمتابعة الحالة بعد استقرار حالته الصحية تمهيداً لإيداعه بدور للرعاية الاجتماعية.

وتنفذ وزارة التضامن الاجتماعي، بالتعاون مع صندوق "تحيا مصر"، برنامج حماية الأطفال والكبار بلا مأوى في 13 محافظة من خلال 17 وحدة متنقلة تجوب الشوارع من أجل إنقاذ الأطفال والمشردين من كبار السن.