"القباج" عن سيدة المطر: لديها هواية تربية الدواجن.. وزوجها "غلبان جدا"

كشفت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، تفاصيل لقائها بالسيدة نعمات عبدالحميد، التي اشتهرت إعلاميا بـ"سيدة المطر"، حيث وصفت الوزيرة هذه السيدة "دي ست قوية جدًا وعلى راسي، وزوجها رجل غلبان جدًا، دول ناس طيبين"، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج "كلمة أخيرة"، مع الإعلامية لميس الحديدي، على شاشة "ON".

وأضافت "القباج"، أنه بعد دراسة أوضاع أسرة "سيدة المطر"، وجدت أن لديها غرفة تقع في محافظة بنى سويف، "لماذا لا نستثمر في هذه الأشياء في المحافظة، سيدة المطر عندما سألتها الوزارة عن إمكانية تشطيب غرفتها في بني سويف وافقت، وطلبت فقط صب دور ملحق من أجل نجلها"، موضحة أنها عندما تحدثت مع زوج السيدة، وجدت إمكانية إعداد كشك خاص به.

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن هناك هواية لدى سيدة المطر وهي تربية الدواجن، "بواسطة قاعدة البيانات المعلوماتية المتوفرة لدى الوزارة، استطاعت جلب تاريخ الأسرة، وثبت أن سيدة المطر، حصلت على قرض سابق من أجل تربية الدواجن"، مضيفة: "سألتها سيبتي بني سويف ليه؟ قالت جرينا ورا الرزق فعرضت عليها العودة إلى هناك".

وتابعت: "المشكلة ليست في توفير شقة لها أو شقة بالإيجار، لأنها عقب توفير الشقة، ستحتاج السيدة إلى مصدر للإنفاق على مناحي الحياة المختلفة، وحتى المواصلات، ومن ثم إرتأينا عودتهما لبني سويف، خاصة أن زوجها عمره 48 عاما أصغر منها بنحو 15 عاما، بما يعني أنه ما زال لديه القدرة على العمل".

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى أن زوج سيدة المطر لديه الرغبة في العودة لبنى سويف، والمشكلة الأساسية لهما كانت ضيق الرزق في محافظة بني سويف، وعندما عرضت عليها توفير مشروع دواجن لها، كان رد فعلها الموافقة، وقالت "عظمة على عظمة"، وعندما سمع زوجها بذلك، تمسك بفكرة العودة لبني سويف، وقال "لا أريد البقاء في القاهرة عاوز أرجع بني سويف".

وأردفت أن الهدف الرئيسي لهجرة الكثيرين من محافظاتهم، هي ضيق العيش، الأمر الذي يضطرهم للقدوم للقاهرة، ويكون الخيار أمامهم السكن في العشوائيات، "الفكرة أنهم يفضلوا في بلادهم، وبيتعرضوش لسكن العشوائيات، ويفضلوا معززين مكرمين وإحنا ندعمهم، وسنوفر لها معاش شهري وعلاجها وهذا حقها على الدولة، بالإضافة لمشروع تستطيع التكسب منه، أما زوجها، فلازال في سن العمل، وسنقوم بإعداد كشك له".