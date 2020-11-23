الحكومة: الكمامات ستظل متوافرة حتى لو لجأ المواطنون للتخزين

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الكمامات من أكثر المستلزمات الطبية التي شهدت أسعارها انخفاضًا خلال الفترة الماضية، كما أن أي سلعة أو مستلزم طبي تشهد أسعاره انخفاضا ما هو سوى انعكاس للوفرة الكبيرة من هذا المستلزم أو السلعة في الأسواق، "الموضوع عرض وطلب"، خاصة في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد19".

وأضاف "سعد"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صالة التحرير"، الذي يُعرض على شاشة "صدى البلد"، أن هذه الوفرة جاءت كون هناك مصانع كثيرة جدًا بدأت تعمل في إنتاج الكمامات الطبية، فضلًا عن أن هناك مصانع خاصة بالملابس الجاهزة تأثر نشاطها خلال جائحة كورونا، فحولت جزءا من خطوط إنتاجها لإنتاج الكمامات القماشية.

وأشار المتحدث باسم مجلس الوزراء، إلى أنه بتوافر كمامات القماش مع كمامات طبية التي أصبح عدد كبير من المصانع يعمل على إنتاجها، جعل هناك وفرة كبيرة جدًا، متسائلًا: "هل هذه الوفرة ستتأثر الفترة القادمة عندما الناس تتسارع على الشراء؟ لا يبدو لنا أن هذا سيحدث، ستظل هناك وفرة، لأن المعروض كبير جدا".

وتابع: "حتى لو الناس أخذت أكثر من احتياجاتها حيث هناك ميل دومًا للتخزين، لكن ولو حدث ذلك ولو أنه سلوك لا ننصح به، هذه الوفرة الكبيرة في عدد المصانع سواء الطبية أو القماش يجعل من الصعب أن نشهد نقصا من الكمامات الفترة القادمة".