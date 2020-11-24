التفاصيل الكاملة لاتهام أب بتعذيب ابنته في أوسيم: بتفكرني بأمها

"أنا كنت عاوز أربيها وأدبها عمري ما أعذب بنتي".. بهذه الكلمات دافع عامل عن نفسه أمام جهات التحقيق المختصة وضباط المباحث بالجيزة فى واقعة اتهامه بتعذيب ابنته وحجزها داخل منزله فى منطقة أوسيم، وأضاف المتهم فى اعترافاته: "فى خلافات مع أمها بس أنا مش هاخد بنتي بذنب زوجتي وهي سابتها عندي"، ونفى المتهم الاتهامات الموجهة إليه بتعذيب ابنته.

ودلت التحقيقات أن الطفلة تعرضت للضرب المبرح من والدها بدون سبب وحاولت الهرب إلى أمها ولكنها فشلت، وأوضحت التحريات أن الضحية تبلغ من العمر 4 سنوات وأن والدها أخذها من أمها بعد حدوث خلافات عائلية بينهما.

وقررت النيابة العامة عرض الطفلة على الطب الشرعي وتسليم المجني عليها إلى أمها كما أمرت بطلب تحريات المباحث حول الواقعة للتأكد من رواية التعذيب من عدمه، كما أمرت نيابة شمال الجيزة حبس الأب 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وتلقى اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لأمن الجيزة إخطارا من مأمور مركز شرطة أوسيم، بلاغا من ربة منزل يفيد باتهام زوجها بتعذيب ابنته البالغة من العمر ما يقرب من 4 سنوات، والتسبب في إصابتها بعدة حروق وكدمات.

وانتقل فريق من ضباط المباحث الى مكان البلاغ وتم العثور على الطفلة مصالبة بكدمات وبمناقشة والدها المشكو فى حقه اكد انه كان يؤدب ابنته ولم يعذبها وقال الأب توجد خلافات عائلية مع والدتها وأن الطفلة "تفكره بأمها"، على حد قوله.

ودلت التحريات المباحث التى أشرف عليها اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة للمباحث، أن المتهم منفصل عن والدة الطفلة، ونشبت بينهما خلافات عائلية عقب ولادة الطفلة وعلى إثرها تركت الأم المنزل وتوجهت إلى منزل أسرتها فاخذ الأب ابنته وأكدت بسبب وجود بينهما خلافات أسرية سابقة تعدي الأب بالضرب على ابنته.