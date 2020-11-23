ضبط 600 ألف كبسولة بمصنع "بير سلم" لتصنيع الأدوية في كفر الشيخ

كشفت مديرية التموين بكفر الشيخ، بالاشتراك مع التفتيش الصيدلي بمديرية الصحة، مصنع بير سلم غير مرخص بوزارة الصحة لتصنيع الأدوية وجرى التحفظ على كمية من الأدوية بعد تحرير المحضر اللازم.

كانت معلومات قد وردت للمحاسب عماد حبيب، وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ، بقيام شخص بإدارة مصنع بدون ترخيص بمدينة كفر الشيخ، لغش وتصنيع الأدوية، وعلي الفور وجه إلى تشكيل حملة لاستهداف المصنع، برئاسة عبد الفتاح جابر، مدير الرقابة التموينية، والدكتور تامر حجازي، مدير إدارة التفتيش الصيدلي، ضمت كل، سامح البنا، ومحمد عبد القوي، مساعدا وكيل وزارة التموين، ورضا داود، مفتش بالرقابة التموينية، والدكتور ماجد مصطفي، وحمادة السيد، بإدارة التفتيش الصيدلي.

ونجحت الحملة في ضبط مصنع بير سلم لتعبئة الأدوية بدائرة قسم أول كفر الشيخ، وضبطت بداخله 584 ألف كبسولة، مجهولة المصدر وبدون أية بيانات، و84 ألف كبسولة معدة للبيع، غير مرخصة من وزارة الصحة، و2000 عبوة فارغة ومعدة لتعبئة الكبسولات، وذلك بإجمالي 670 ألف كبسولة وعبوة.

وجري التحفظ علي المضبوطات، وتحرر المحضر رقم 4830 جنح قسم أول كفر الشيخ، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

كما تمكنت الحملة من ضبط 2500 كمامة، مجهولة المصدر، و600 زجاجة محلول ملح، المحظور تداوله في الأسواق، وذلك داخل محل لبيع المستلزمات الطبية، بدائرة قسم أول كفر الشيخ، وتحرر المحضر 5344 لسنة 2020 جنح قسم أول كفر الشيخ، وتولت النيابة التحقيق.

من جهة أخرى، شنت مديرية الشئون الصحية بالشرقية، حملة موسعة، اليوم، للمرور علي المنشآت الطبية غير الحكومية "الخاصة"، وضبط المخالف منها، حفاظاً علي الصحة العامة للمواطنين.

وكشفت الحملة تلاعبًا في عهدة الأدوية المخدرة والمؤثرة على الحالة النفسية في مستشفي خاص وجرى تحريزها مع دفاتر عهدة المخدرات والسموم، بالإضافة لضبط أدوية منتهية الصلاحية، وأدوية تالفة معدة للاستخدام، وأخرى محفوظة فى ظروف تخزين غير ملائمة، ما قد يعرضها للتلف.

وأسفرت جهود الحملة أيضا عن التحفظ على 2107 (قرص/عبوة/وحدة/زجاجة)، لمخالفات دوائية بمخزن خاص توزيع الأدوية، تمثلت المخالفات المضبوطة فى وجود أدوية بدون فواتير مجهولة المصدر، وأخرى محفوطة فى غير اشتراطات التخزين المناسبة ما يعرضها للتلف، وجرى إتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وتحرير المحاضر رقم 19890، 19982 جنحة لسنة 2020، بمركز الشرطة بأبوكبير، لكل من المستشفي الخاص ومخزن الأدوية.