"الوزراء": تخصيص 300 مليون جنيه لمواجهة أمطار الإسكندرية كمرحلة أولى

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنه تم تخصيص 300 مليون جنيه لمواجهة تحديات الأمطار في محافظة الإسكندرية، وهذا المبلغ يُعد مرحلة أولى بالنسبة ما تحتاجه المحافظة لتطوير آليات التعامل مع الأمطار، حيث إن تطوير هذه الآليات بالكامل تحتاج لتكلفة تفوق الـ 1.5 مليار جنية.

وأضاف "سعد"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صالة التحرير"، الذي يُعرض على شاشة "صدى البلد"، أنه كمرحلة أولى تم توفير 300 مليون جنيه من أجل إتاحة الفرصة لشركة المياه والصرف الصحي ببدء تطوير الإمكانيات والآليات ومحطات الرفع الخاصة بها ومحطات المعالجة والقدرة الاستيعابية للتعامل مع مياه الأمطار، وهذا المبلغ سيتبعه تخصيص مبالغ أخرى.

وعن الأليات الموجودة في محافظة الإسكندرية للتعامل مع مياه الأمطار، أكد المتحدث باسم مجلس الوزراء: "محافظة الاسكندرية كان عندهم نظام بديل عن شبكات صرف مياه الأمطار يُسمى الشنايش، وكان عندهم شبكة أمطار تقليدية مناسبة لحجم المدينة، لكن بسبب مش عاوز أقول إهمال، لأ هقول بسبب عدم صيانة لعدة سنوات سابقة نتيجة أن الامطار لم تكن بالغزارة الكافية نتج عنها أن الشبكة المحدودة أصبحت هي الأخرى غير قادرة على استيعاب الأمطار".

وتابع: "إحنا نشتغل على إعادة إحياء هذا الموضوع من جديد سواء الشنايش والاهتمام بها وهناك مقترحات تم مناقشتها اليوم في اجتماع مستقل مع محافظ الإسكندرية، لأنها هي المحافظة التي تشهد سقوط أمطار، الفترة المقبلة سنشهد المزيد من الإجراءات في إطار المتاح، لن تصل إلى إنشاء شبكات مستقلة لتصريف الأمطار، ولكن ستشهد تطوير آليات التعامل بالإمكانيات المتاحة".