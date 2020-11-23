الحكومة: إلغاء صلاة الجمعة والجنازة "شائعة"

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن إلغاء صلاة الجمعة والجنازة شائعة، مبينا أن صفحة مجلس الوزراء على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، هي مصدر الأخبار الوحيدة، ولا صحة لهذه الأخبار، لافتا إلى أنه لا يتم النفي أحيانا، لأن النفي سيعطي الشائعات التافهة زخما، وأي شخص صاحب عقل سيفهم هذا الأمر.

وأضاف "سعد"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن" المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، ويقدمه الإعلامي سيد علي، أن كميات الأمطار هذا العام كثيفة، مؤكدا أن كل الأمطار التي تسقط يتم الاستفادة منها في الصرف الصحي لزراعة الغابات الشجرية، أو تذهب إلى نهر النيل، لتكون ضمن حصة مصر للمياه، وتم تخصيص 300 مليون جنيه لمحافظة الاسكندرية في الفترة المقبلة، لرفع قدرتها على التعامل مع الأمطار.

وأوضح أنه لا توجد أي نية لمد التصالح في مخالفات البناء بعد 30 نوفمبر، لكن الفرصة متاحة لمن لم يتقدم، بعد أن تم تلقي 2 مليون و200 ألف طلب حتى الآن، كما سيتم استئناف البناء مرة أخرى مع بداية شهر ديسمبر، لكن الحكومة تنتظر مراجعة شروط البناء، تمهيدا لإصدارها، التي ستتضمن دخول جهات جديدة، يشارك فيها مستشارون ومتخصصون من أجل حوكمة النظام الجديد للبناء، الذي يهدف للقضاء على الفساد، الذي كان يتم أثناء إصدار رخصة البناء، أو عند تنفيذ البناء المخالف.

وألمح إلى أن وزارة الصحة تعاونت مع شركات الأدوية، وعملت على توفير مخزون كاف من المستلزمات الطبية داخل المستشفيات الحكومية والجامعية والصيدليات، مؤكدا أنه لن يتكرر النقص في الكميات مرة أخرى، كما كان في المرحلة الأولى، لذا لا داعي لتخزين كميات تفوق الحاجة تقدم علاج كورونا مجانيا للجميع.