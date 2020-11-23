الشرقية تستقبل 194 ألف طلب تصالح في مخالفات البناء

أشاد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بوعي المواطنين وإصرارهم على تقنين أوضاعم القانونية، من خلال سرعة إنهاء إجراءات التصالح في مخالفات البناء، والاستفادة من التسهيلات الكبيرة التي قدمتها الحكومة للمواطنين الجادين بمد فترة تلقي الطلبات حتى نهاية الشهر الحالي.

وأوضح المحافظ أن المراكز التكنولوجية بالمدن والأحياء والوحدات المحلية القروية استقبلت 193 ألفًا و617 طلب تصالح حتى 22 نوفمبر الحالي، وتحصيل نسبة 25% قيمة جدية التصالح، طبقاً للقانون، مؤكدًا أن الدوله تولي اهتمامًا كبيرًا بملفي التصالح في مخالفات البناء وتقنين أراضي أملاك الدولة، حفاظاً على حقوق الدولة والمواطن.

وأشار محافظ الشرقية إلى أن قرارات الحكومة بتخفيض مقابل التصالح إلى 50 جنيهًا للمتر بالقرى، وخصم 25٪ من قيمة التصالح عند السداد الفوري، وكذلك تخفيض نسبة 35٪ داخل محافظة الشرقية، هدف إلى تشجيع المواطنين على التقدم بملف التصالح وللتيسير علي المواطنين مراعاة لظروفهم الاقتصادية والاجتماعية.

وعلى جانب آخر، شدّد محافظ الشرقية على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف حملات رفع الإشغالات المخالفة الموجودة على حرم الطريق وبالميادين والشوارع الرئيسية لفتح الحركة المرورية أمام السيارات، وعبور المواطنين وإعادة الوجه الحضاري والجمالي للمدن، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وشنّت رئاسة مركز ومدينة بلبيس حملة لرفع الإشغالات بمشاركة إدارتي الإشغالات والإزالات بالمجلس وشرطة المرافق شملت شوارع (الجمعية - وبورسعيد - وحي المنشية - سعد زعلول - شارع جمعية الجمل)، وتم التنبيه على المخالفين بعدم العودة مرة أخرى حتى لا يتعرض المخالفون لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.

وقامت رئاسة حي أول الزقازيق، بالتعاون مع قسم الإشغالات وشرطة المرافق، بقيادة العميد عاطف هيكل مدير شرطة المرافق بحملة لرفع الإشغالات بشارع النقراشي وأمام القصر الأبيض ونفق المشاة بالمحطة وميدان عرابي وميدان التحرير وشارع البوسطة وشارع مولد النبي والحلقة وكوبري أبوعميرة وشارع الفلوجة، دون تهاون مع المخالفين.