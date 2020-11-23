مصدر بالأعلى للإعلام: المجلس يناقش مد فترة توفيق أوضاع الوسائل شهرين

كشف مصدر مسئول بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، عن اعتزام المجلس، تجديد فترة توفيق الأوضاع لكل الوسائل لمدة شهرين، وتعد تلك المهلة هي الثانية، حيث كانت المرة الأولى التي تم فيها مد الفترة في 15 أغسطس الماضي، حيث قرر المجلس المد 3 أشهر، لإتاحة وقت أطول للوسائل المختلفة، وتعويضا عن فترة الحظر، التي تم فرضها على مختلف المؤسسات، ضمن الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد.

وكان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أعلن أن جميع الوسائل الإعلامية، مطالبة بتقنين أوضاعها في موعد غايته الثلاثاء الموافق 24 نوفمبر 2020، طبقًا للائحة التنفيذية للقانون المنظم لتنظيم الصحافة والإعلام، وبالتالي تنتهي غدا المهلة التي حددها المجلس للوسائل الإعلامية المختلفة، ممثلة في القنوات والصحف والمواقع الإلكترونية، لتوفيق أوضاعها مع المجلس، وفقًا للائحة التراخيص التي وضعها المجلس.

وأوضح المصدر في تصريح له، أن المجلس بصدد مد المهلة المقرر أن تنتهي غدًا لمدة شهرين أو ثلاثة، بحسب ما يتم الاتفاق خلال اجتماع المجلس المقبل، خاصة أن عدد الوسائل الإعلامية التي تقدمت بطلبات توفيق أوضاعها، أقل كثيرًا من الموجودة في سوق الإعلام المصري، وبالتالي سيتم إتاحة الفرصة بشكل أكبر لتلك الوسائل، للتقدم بطلبات لتوفيق أوضاعها خلال المهلة الجديدة.

وكان المجلس، وافق على التوصيات الخاصة باجتماع لجنة تراخيص القنوات، وأقرّ الموافقة على طلب واحد وعدم الموافقة على 3 طلبات، لاستيفاء البيانات والأوراق المطلوبة، وأشار في تقريره عن نشاطه خلال الشهور الثلاثة الأولى لتوليه المسؤولية من يوليو حتى سبتمبر الماضي، إلى أنَّه كان أعلن في وقت سابق، خطوات إصدار صحيفة ورقية أو ترخيص موقع إلكتروني أو قناة، كما أقرّ المجلس 17 تخصصًا تسمح للقنوات القائمة بالحصول على ترددات للقنوات التي تقدم نوعية واحدة من المحتوى (المتخصصة).

واستعرض المجلس الأعلى للإعلام التوصيات الخاصة باجتماع لجنة تراخيص الصحف، ووافق على نقل الأسهم لبعض الصحف الورقية، وفي هذا الصدد قرر المجلس تشكيل لجنة طوارئ لبحث كل الطلبات المقدمة في فترات سابقة، وإعداد جدول زمني للانتهاء منها.