ذعر داخل عائلة أردوغان بعد تورط زوجته في عمليات غسيل أموال إيرانية

تعيش عائلة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، حالة من القلق، وذلك إزاء تحقيق أمريكي محتمل بشأن علاقته وأسرته، بأحد التجار الإيرانيين.

وقال موقع "نورديك مونيتور" السويدي، قلق أردوغان حيال تحقيق أمريكي محتمل، بشأن صلاته وأفراد عائلته، لاسيما زوجته برضا زراب، تاجر الذهب الإيراني الذي قدم رشاوى لمسؤولين أتراك في مخطط غسل أموال لتجنب العقوبات الأمريكية على طهران.

وطبقًا لمصادر تركية فإن أردوغان، الذي تمكن حتى الآن من احتواء القضية، ومنعها من الوصول إلى زوجته أمينة، وابنه بلال وصهره براءت ألبيرق، لا يزال قلقا بشأن عدم استجابة الإدارة الأمريكية الجديدة، لجهود الضغط التي يبذلها لعرقلة التحقيقات بشأن تعاملاتهم مع زراب.

وزراب، الذي وجه إليه المدعون الفيدراليون الأمريكيون تهم الاحتيال وغسل الأموال وانتهاك العقوبات على إيران، أصبح شاهدًا لاحقًا وفضح سيدة تركيا الأولى أمينة، عندما قدم وثائق تؤكد، كيفية إرساله ملايين الدولارات إلى جمعية خيرية تديرها زوجة أردوغان.

وكشف بنيامين برافمان، محامي زراب، عن الأمر، عندما قال في 19 مايو عام 2016، مؤكدا أن وكيله محب للخير، وتبرع بإجمالي 4.6 مليون دولار إلى جمعية خيرية أسستها السيدة الأولى في تركيا.

وقدم زراب حوالي 850 ألف دولار عام 2013، ومليون دولار عام 2014، و2.3 مليون عام 2016، بحسب مذكرة المحامي.

لكن المشكلة الرئيسية تتمثل في عدم تحدث الجمعية الخيرية أبدًا عن تلك التبرعات في ملفاتها الخاصة بالإيرادات.

وخوفًا من فضح أمرهم، أسرعت عائلة أردوغان، لإغلاق موقع الجمعية الخيرية، وحذف المحتوى الذي اعتقدوا أنه يضرها، وغيروا الاسم في محاولة للنأي بالنفس، بعيدا عن القضية الأمريكية.