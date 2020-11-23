محافظ الغربية يتفقد مشروع مزرعة إنتاج البيض بكفر الشيخ سليم

تفقد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، مشروع إنشاء مزرعة إنتاج البيض بقرية كفر الشيخ سليم بمركز طنطا، اليوم، للوقوف على ما تم تنفيذه من أعمال، حيث تابع أعمال تركيب العنابر والانتهاء من وضع الطبقة الخرسانية لخمسة عنابر من إجمالي 8 عنابر هي إجمالي طاقة المشروع.

وأوضح المحافظ أن المشروع سيكون له الأثر الواضح في زيادة إنتاج بيض المائدة، وتحقيق الاكتفاء الذاتي بالإضافة إلى توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة للشباب، مؤكداً أن المحافظة مستمرة في متابعة كافة المشروعات بشكل يومي من خلال الجولات المستمرة للتأكد من تنفيذ المخطط الزمني والالتزام بكافة المعايير المتفق عليها مع الشركات.

يذكر أن المشروع يتكون من 8 عنابر، 2 لتربية الأمهات و 6 للفراخ البياض، ويتكون كل عنبر من 3 خطوط، وهو مسند إلى إحدى الشركات الوطنية، وتم تصميمه على أحدث الأساليب والتقنيات الحديثة للعمل بشكل آلي بإجمالي تكلفة 40 مليون جنيه.

في وقت سابق، افتتح الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، عدداً من المنشآت التعليمية والرياضية بمركزي سمنود وقطور، بدأها بالملعب القانوني بمركز شباب قرية "الراهبين" بتكلفة تقديرية قدرها مليوني وخمسمائة ألف جنيه، والملعب السباعي بمركز شباب قرية الناوية بتكلفة تقديرية مليون وستمائة ألف جنيه.

وخلال الافتتاح، شاهد المحافظ عروضا رياضية لفرق "الكاراتيه والجودو وكرة القدم" كما تفقد المحافظ المبنى الإداري لمركزي الشباب، بحضور أحمد الوكيل مدير مديرية الشباب والرياضة بالغربية.

كما افتتح المحافظ مدرسة "زكي شعراوي" للتعليم الأساسي بقرية "الناوية" التي تضم 22 فصلا بتكلفة 10 ملايين وتسعمائة وستة وستون ألف جنيه، وتابع المحافظ انتظام الدراسة بالفصول واتباع الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا، كما تفقد غرف العزل الطبي، المكتبة، المعامل، قاعات الأنشطة، وشاهد عرضاً فنياً من فرقة المسرح بالمدرسة.