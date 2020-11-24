عاجل.. مصرع 4 أشخاص وإصابة 11 في تصادم 3 سيارات بالسويس

لقى 4 أشخاص مصرعهم وأصيب 11 آخرين في حادث تصادم ثلاث سيارات بطريق السويس – القاهرة أمام مدينة السلام بالمحافظة.

كان اللواء رجب عبدالعال، مدير أمن السويس، تلقى إخطارا بوقوع حادث تصادم 3 سيارات بطريق "السويس – القاهرة" أمام مدينة السلام بالمحافظة.

وانتقل مدير أمن السويس والقيادات الأمنية إلى موقع الحادث، ومتابعة نقل المصابين إلى المستشفى العام.

وقال مصدر طبي، إن المصابين تم نقلهم إلى مستشفى السويس العام وعددهم 11 مصابا وتم علاجهم، وأن المتوفين 4 أشخاص تم نقلهم إلى مشرحة مستشفى السويس العام.

يذكر أن طريق مدينة السلام شهد عدة حوادث خلال الفترة الماضية تسببت في وفاة مواطنين.