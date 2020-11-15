وزير النقل: نسعى إلى "صفر" حوادث على الطرق خلال الفترة المقبلة

أكد الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، أن انخفاض نسبة حوادث الطرق يتطلب منا بذل مزيد من العمل للقضاء عليها، مشيرا إلى الوزارة تواصل عملها الجاد من أجل تنفيذ مشروعاتها الضخمة والعملاقة ضمن الشبكة القومية للطرق والكباري فى مصر، موضحا أن مصر كانت في المركز الـ128 على العالم في جودة وسلامة الطرق، ولكن تقدمت 90 مركزا بعد المشروعات العديدة التي تم تنفيذها.

وقال وزير النقل، لـ"الوطن"، إن الوزارة تسعى خلال الفترة المقبلة للعمل الجاد للتقدم لمراكز متقدمة فى تصنيف جودة الطرق على مستوى العالم، موضحا أن الوزارة تسعى إلى (صفر) حوادث على الطرق السريعة خلال الفترة المقبلة، وتقديم جميع الخدمات المميزة لجمهور الركاب المسافرين، لافتا إلى أن خدمة المواطنين المصريين من أهم أولويات الوزارة.

ونوه وزير النقل، بأن الوزارة لديها خططا شاملة لتطوير وتحسين الطرق والكباري في مصر، بهدف تقديم خدمات مميزة لجمهور الركاب المسافرين، واحتلال مركز متقدم في التصنيف العالمي لجودة الطرق، والقضاء على حوادث الطرق، وبالتالي القضاء على الوفيات التي تنتج عن هذه الحوادث، لافتا إلى أن الدولة المصرية تنفذ مشروعات عملاقة في الطرق لخدمة المواطنين.

وترصد "الوطن" في 10 معلومات.. خطط الوزارة لتطوير الطرق ونسبة حوادث الطرق والتصنيف العالمي للطرق التي احتلتها مصر. وهي كالتالي:

1- 44% معدل انخفاض الوفيات الناتجة عن حوادث الطرق من 2014 حتى 2020.

2- احتلت مصر المركز الـ38 عالميا في جودة الطرق في 2020 بعد أن كانت في المركز الـ128 في 2014.

3- زيادة نسبة الاعتمادات المالية المخصصة للأعمال الخاصة بتأمين سلامة الطرق بموازنة هيئة الطرق والكبارى للقضاء على ظاهرة حوادث الطرق.

4- تنفيذ شبكة طرق بإجمالي أطوال 7000 كم بتكلفة تقديرية 175 مليار جنيه منذ 2014.

5- رفع كفاءة وتطوير الطرق الرئيسية بين المحافظات بإجمالي أطوال 5000 كم بتكلفة إجمالية 15 مليار جنيه.

6- يتم سنوياً تحديد أكثر 10 طرق وقوعاً للحوادث على مستوى شبكة الطرق التابعة لوزارة النقل ويتم دراسة أسباب حدوث هذه الحوادث حتى يتسنى إجراء عمليات الصيانة والتطوير لها حال احتياجها.

7- رفع كفاءة الطرق الرئيسية الحالية لتصل إجمالي أطوال الشبكة الرئيسية للطرق التابعة للوزارة إلى 30 ألف كم.

8- تنفيذ أعمال رفع كفاءة وتطوير الطرق الداخلية بالمحافظات باستخدام التقنيات الحديثة لإعادة تدوير الأسفلت والصديقة للبيئة بتكلفة تقديرية 10 مليارات جنيه.