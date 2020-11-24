اجتماع بين وزراء البترول والآثار والطيران لدعم السياحة وقت كورونا

عقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، والطيار محمد منار عنبة وزير الطيران المدني، الاجتماع الثالث بمقر وزارة البترول والثروة المعدنية، لمناقشة عدد من الموضوعات الهامة التي تدعم القطاع السياحي وتحفز نشاط الطيران، وذلك في ضوء حرص الدولة على تقديم الدعم المستمر لقطاع السياحة وسعياً للحفاظ على مكانة مصر على خريطة السياحة العالمية.

وأوضح المهندس طارق الملا وزير البترول، أنَّ هذا الاجتماع يأتي في إطار جهود الدولة لدعم القطاعات الاقتصادية المهمة والعمل على تذليل التحديات التي تواجهها، مشيراً إلى أنَّ قطاعي السياحة والطيران من القطاعات الاقتصادية الحيوية التي تأثرت بشكل مباشر من جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأضاف وزير البترول، في بيان صادر اليوم، أنَّ هناك تنسيق مستمر وتعاون كامل بين الوزارات الثلاث لدعم هذه الأنشطة، مشيراً إلى أنَّه تمّ خلال الاجتماع استعراض عدد من المقترحات والمبادرات الجديدة التي سيتمّ دراستها وبحث آليات تنفيذها خلال الفترة المقبلة لدعم برنامج تحفيز الطيران للمقاصد السياحية المصرية.

وزير السياحة يثمن قرار "البترول" بمنح تخفيضات إضافية على سعر الوقود الخاص بالطيران

وخلال الاجتماع، استعرض خالد العناني وزير السياحة، الإجراءات والحوافز التي قدمتها الدولة لمساندة القطاعي السياحي لمجابهة تداعيات فيروس كورونا، مثمناً جهود ودعم وزارة البترول لزيادة الحركة السياحية الداخلية والوافدة إلى مصر من خلال مبادرتها بمنح تخفيضات إضافية على سعر الوقود الخاص بالطيران لتصل القيمة الإجمالية للتخفيض إلى 10 سنتات على الجالون للمقاصد السياحية إلى البحر الأحمر وجنوب سيناء والأقصر وأسوان، والتي تمّ تطبيقها مطلع مايو الماضي، خاصة أن نشاط الطيران يُعد أحد العوامل المؤثرة في القطاع السياحي.

ومن جهته، أشاد محمد منار وزير الطيران، بجهود ودعم وزارة البترول المستمر لقطاع الطيران، ونجاحه في توفير وقود الطائرات بمختلف مطارات مصر، لافتًا إلى أنَّ هناك تنسيقاً مستمراً بين الوزارتين في هذا المجال.

حضر الاجتماع المهندس عابد عز الرجل الرئيس التنفيذي لهيئة للبترول، ومنتصر مناع نائب وزير الطيران، والمحاسب خالد عثمان نائب رئيس هيئة البترول للتجارة الداخلية، والمهندس محمود ناجي معاون وزير البترول للنقل والتوزيع، ويمنى النجار مساعد وزير السياحة والآثار.