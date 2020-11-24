"نيابة السويس" تحقق في حادث طريق الموت بعد مصرع 4 شباب وإصابة 13 آخرين

عاينت النيابة العامة بالسويس موقع حادث طريق السلام بالمحافظة، الذي تسبب في مصرع 4 شباب، وإصابة 13 آخرين، بعد تصادم 3 سيارات.

وبدأت النيابة تحقيقاتها في الحادث، واستمعت الي أقوال المصابين بعد علاجهم في مستشفي السويس العام، كما تسلمت محضر الشرطة.

كان اللواء رجب عبدالعال، مدير أمن السويس، تلقي اخطارا بوقوع حادث تصادم 3 سيارات بطريق "السويس – القاهرة"، أمام مدينة السلام بالمحافظة.

وانتقل مدير أمن السويس والقيادات الأمنية الي موقع الحادث، ومتابعة نقل المصابين إلى المستشفى العام.

والمتوفون في الحادث هم: الحسن ماجد حسن، 19 عاما، وخالد مصيلحي، 22 عاما، وأحمد محمد يحيي، 21 عاما، ومحمد خميس لبيب، 23 عاما.

وقال مصدر طبي، إن المصابين في الحادث عددهم 13 مصاب من أعمار مختلفة، وعولجوا بمستشفي السويس العام، وخرجوا منها بعد تلقيهم العلاج.

وأكد اللواء عبدالمجيد صقر، محافظ السويس، اتخاذ اجراءات لمنع تكرار حوادث طريق السلام بالمحافظة، مشددا على أنه ستتخد القرارات اللازمة عن طريق لجنة مختصة.

وأشار المحافظ، إلى أنه تابع علاج المصابين داخل المستشفى العام بالسويس، مؤكدا حرصه على سلامة ارواح المواطنين بالمحافظة.

يذكر أن طريق "السويس – القاهرة"، أمام مدينة السلام، شهد تعرض مواطنين لعدة حوادث متتالية، تسببت في مصرع أشخاص من بينهم طلاب وأطفال، بسبب حوادث الطريق، ليطلق علية المواطنين بالمحافظة طريق الموت.