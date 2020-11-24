"المركزي للتنظيم والإدارة" يدرب 4 آلاف موظف مرشح للانتقال للعاصمة الإدارية

استعرض الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، تقريرًا بشأن بعض جهود الجهاز خلال شهر أكتوبر الماضي، والذي تضمن انتهاء الجهاز من تدريب 4 آلاف و81 موظفًا من المرشحين للانتقال إلى العاصمة الإدارية على حزمة برامج أساسيات وذلك بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد.

كما انتهى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، من دراسة إعادة التعيين بالمؤهل الأعلي والمعروف بـ"التسوية" لـ1458 موظفا من مُختلف وحدات الجهاز الإداري للدولة، وذلك طبقاً للضوابط والمعايير المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية، ودراسة تثبيت 8049 موظفاً، إلى جانب دراسة نقل 240 موظفاً مِنْ وإلى مُختلف وحدات الجهاز الإداري للدولة.

كذلك انتهى من دراسة تعديل الشكل التعاقدي لنحو 3252 موظفًا، ودراسة منح حافز التميز العلمي لـ135 موظفاً ببعض الجهات الإدارية مِمّن حصلوا على دبلومٍ عالٍ أو ماجستير أو دكتوراه في مجال التخصص.

تكليف 581 موظفًا من كوادر المهن الطبية بالجهات الادارية

وفي سياق آخر، كشف التقرير عن انتهاء الجهاز من دراسة تنفيذ قرارات تكليف لـ581 مُوّظفاً من كوادر المهن الطبية ببعض الجهات الإدارية، كما انتهى أيضاً من دراسة تمويل درجات لـ234 وظيفة ببعض الجهات الإدارية.

وفي هذا السياق أيضًا، أتمّ الجهاز دراسة تنفيذ 2386 حُكماً قضائياً متنوعاً، وانتهى دراسة تصويب الوضع الوظيفي لـ13 موظفاً من العاملين بالجهاز الإداري للدولة.

تقييم 9710 مُتقدمين لشغل وظائف أو الندب على وظائف بالجهاز الإداري

وبشأن تقييم المتقدمين لشغل وظائف، فقد انتهى الجهاز من تقييم 9710 مُتقدمين لشغل وظائف أو الندب على وظائف بمختلف الجهات بالجهاز الإداري للدولة ومن بينها، وزارتي النقل والتعليم العالي والبحث العلمي والاتحاد المصري لكرة القدم وذلك بمركز تقييم القدرات والمسابقات التابع للجهاز.