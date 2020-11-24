عاجل.. الحكومة تصدر بيانا هاما بعد قليل: ينفي 3 قرارات منسوبة إليها

يصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، بعد قليل، بيانًا مهمًا ينفي فيه صحة 3 قرارات متداولة زعم ناشريها أنَّها منسوبة للحكومة.

وكان المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، قد نفى صحة المنشور المنسوب لمجلس الوزراء على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي يزعم تعليق جميع الفعاليات التي من شأنها إقامة أي تجمعات، وتعليق الدراسة في المدارس والجامعات، ومنح إجازات للموظفين.