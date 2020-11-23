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مدبولي يستبدل عبارة "رئيس تنفيذي" بمدير المتحف المصري والقومي للحضارة

كتب:

الوطن
11:32 ص | الإثنين 23 نوفمبر 2020
مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

أصدَر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم 2430 لسنة 2020، باستبدال عبارة "الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف القومي" بعبارة "مدير المتحف المصري الكبير"، وعبارة "الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف القومي للحضارة المصرية" بعبارة "مدير المتحف القومي للحضارة المصرية"، الواردتين في المادة الرابعة من قرار رئيس الجمهورية رقم 82 لسنة 1994.

ونشرت الجريدة الرسمية، نص القرار اليوم.

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