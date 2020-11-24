روسيا تُسجل 24 ألف و326 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

سجلت روسيا 24 ألفا و326 إصابة جديدة بالفيروس التاجي خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة في عموم البلاد إلى مليونين و138 ألفًا 828 إصابة.

وذكر المركز الروسي لعمليات مكافحة انتشار فيروس " كورونا" المستجد -في بيان اليوم الثلاثاء- أنَّ الإصابات الجديدة سُجلت في 83 منطقة في روسيا، مضيفًا أنَّ العاصمة الروسية موسكو سجلت العدد الأكبر من تلك الإصابات الجديدة بواقع 5838 إصابة، فيما سجلت مدينة سان بطرسبورج رقما قياسيا جديدا بعدد 3179 من الإصابات خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وأوضح البيان أنَّ 23 ألفُا و226 شخصا تماثلوا للشفاء من الفيروس التاجي وغادروا المستشفيات خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي المتعافين في عموم روسيا إلى مليون و634 ألفًا و671 شخصًا.

وأشار بيان المركز الروسي لعمليات مكافحة انتشار فيروس "كورونا" المستجد إلى تسجيل 491 وفاة جديدة بالفيروس في عموم البلاد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 37 ألفًا و31 حالة.