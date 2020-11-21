روسيا تسجل أعلى إصابات يومية بكورونا بنحو 25 ألف حالة

سجّلت السلطات الصحية في روسيا 24822 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و467 حالة وفاة في الساعات الأربع والعشرين الماضية، مقابل 24318 حالة جديدة و461 حالة وفاة في اليوم الماضي.

وتمثل أرقام اليوم السبت أكبر ارتفاع منذ بداية الجائحة، لكن لم تظهر أعراض الإصابة لدى 23.4% من المرضى الجدد.

وأوضحت غرفة العمليات الخاصة بمحاربة تفشي كورونا في تقريرها اليومي أن الإصابات الجديدة تتوزع بين أقاليم البلاد الـ85، وفي مقدمها العاصمة موسكو ومدينة سان بطرسبورج اللتان سجلتا قفزة غير مسبوقة بـ7168 و2476 إصابة جديدة على التوالي.

وأُجري في روسيا حتى اليوم أكثر من 71.8 مليون فحص لتشخيص الإصابات بالفيروس، ولا يزال أكثر من 474 ألف شخص تحت الرقابة الطبية.

وتسعى السلطات الروسية إلى إطلاق حملة تلقيح واسعة النطاق ضد كورونا في البلاد بحلول نهاية العام.

وأعلنت الهيئة الفيدرالية الروسية لحماية حقوق المستهلك ورفاهية المواطنين، أن مركز "فيكتور" الروسي سينتج قبل نهاية العام الجاري 50 ألف جرعة من لقاح"إيبي فاك كورونا" المضاد لفيروس كورونا.

وذكرت الهيئة الروسية في بيان أمس الجمعة، أنه تم حتى الآن إنتاج 15 ألف جرعة من هذا اللقاح، وهناك خطة للبدء بعمليات تطعيم المواطنين الروس بلقاح "إيبي فاك كورونا" على نطاق واسع في عام 2021، وفي نهاية العام الحالي، سيتم طرح كميات صغيرة من هذا اللقاح للتداول.

يُذكر أنه جرى تسجيل هذا اللقاح الروسي ضد كورونا رسميا في أكتوبر الماضي، حينذاك أكدت الهيئة الفيدرالية الروسية لحماية حقوق المستهلك، أن لقاح "إيبي فاك كورونا" اجتاز معايير الهيئة بنجاح وحصل على موافقتها.