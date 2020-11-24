نائب محافظ القليوبية تتابع مشروعات بالوعات صرف الأمطار بطوخ

أجرت ايمان ريان، نائب محافظ القليوبية، جولة تفقدية، اليوم، في مدينة طوخ؛ لمتابعة المشروعات، وإزاله المعوقات بها، ودفع الأعمال، بناء على تعليمات المحافظ اللواء عبدالحميد الهجان.

وبدأت إيمان ريان الزيارة بتفقد بلاعات صرف الأمطار بشارع أحمد عبدالعزيز بالمدينة، بجوار موقف بلتان، وتلاحظ عدم الانتهاء من الأعمال بسبب بعض الإجراءات، وعلى الفور تم التواصل مع المرور والطرق والمجلس وشركة مياة الشرب للتنسيق بينهم لإنهاء الأعمال وإزالة المعوقات، في إطار الاستعداد لمواجهه موجه سيول الأمطار، كما استمعت لشكاوى أهالي المنطقة.

وكلفت إيمان ريان، مصطفى حسانين، نائب رئيس مدينة طوخ، بالمرور غدا مع مسؤول شركة المياه على بلاعات صرف الأمطار وتشغيلها جميعا، وإزاله المعوقات بها، وموافاتها بتقرير عن البلاعات وعددها والمعطل والجاري

وتفقدت نائب المحافظ رصف طريق (مزلقان ذكي_ السلخانة)، بعرض 7 مترات، وطول 500 متر بقرية نامول؛ إذ تم الانتهاء من أعمال وضع طبقة السن، وأيضا طريق (السلخانة _حتى الدائري الحر)، بعرض 7 أمتار، وطول 500 متر، ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للمحافظة، وسيتم الانتهاء من أعمال الرصف خلال أسبوعين.

كما تفقدت إيمان ريان أعمال مشروع محطة معالجة الصرف الصحى بقرية نامول مركز طوخ؛ إذ تم البدء في التنفيذ، بعد إزالة المعوقات كافة، التي واجهت المحطة خلال الفترة الزمنية السابقة، وجارى العمل بالمرحلة الأولى من المحطة بطاقه إنتاجية (10.000_ 20.000 م٣/يوم)، بنظام المعالجة (SBR)، وستقوم المحطة بخدمة 4 قرى، هي: (سنهرة _ خلوة سنهرة _ نامول)؛ إذ صبت الخرسانه العادية لقواعد السور.

جاء ذلك بحضورالمهندس أحمد حسام، مدير عام مناطق تنفيذ شركة المقاولات المصرية "مختار إبراهيم"، وهي المنفذة للمشروع، والمهندس "محمد جاب الله، وعلي حداد، وعلاء بهنساوي".

وتأتي جولات نائب المحافظ لإزالة المعوقات كافة، وسرعة إنجاز الأعمال، وتسليم محطات الصرف الصحي في المواعيد المحددة.

واختتمت إيمان ريان جولتها بتفقد أعمال تغطية ترعة المرصفاوية بطول 100متر، بقرية كفر الحصافة؛ إذ تم الانتهاء من الأعمال بنسبه 40%، وتعد ضمن مشروعات القري الأكثر احتياجا، بالإضافة إلى تغطية 100 متر أخرى، وسيتم التشجير والإنارة على جانبى الطريق، فور الانتهاء منها.