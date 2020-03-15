معدات الوحدات المحلية في طوخ تواصل أعمال شفط مياه الأمطار من الشوارع

واصلت الأجهزة التنفيذية بقرى القليوبية جهودها لسحب مياه الأمطار الغزيرة التي تعرضت لها قرى مركز ومدينة طوخ، حيث تابع المهندس محمد خيري عبدالرؤوف رئيس المركز، عمل الوحدات المحلية برفع أثار الأمطار من شوارع القرى.

وتابع إيهاب مهدي رئيس الوحدة المحلية بترسا، عملية سحب المياه من قرى شبراهارس وترسا، حيث مازال العمل جاري حتى الآن، وفي الوحدة المحلية بنامول، حرصت نجلاء شعبان رئيس الوحدة على التواجد الميداني لرفع المياه من داخل نفق زكي وقرى سنهرة ونامول، وفي الوحدة المحلية بالدير ترأس محمد الغنام رئيس الوحدة عملية مسح طريق طوخ - شبين.

كما ترأس راضي حسن رئيس الوحدة المحلية بمشتهر، عملية سحب المياه من شوارع قرية الحصة ومشتهر، وفي الوحدة المحلية بالعمار الكبرى تابع صبحي إبراهيم رئيس الوحدة لمسح شوارع قرية العمار، وفي الوحدة المحلية ببلتان تابع رضا قنديل رئيس الوحدة بسحب المياه من قرية بلتان، وفي الوحدة المحلية بإكياد دجوي تابع أيمن حسين رئيس الوحدة، عملية مسح الطرق بدائرة الوحدة، وفي الوحدة المحلية بكفر منصور تابع عبدالفتاح العزب عملية سحب المياه ومسح الطرق، كما تواجدت ريهام عبدالرحيم رئيس الوحدة المحلية بميت كنانة، في الشارع لسحب المياة ومسح الطرق.