رئيس شعبة الخضر: طرح الطماطم بأسعار مخفضة في الأسواق من اليوم

واصلت أسعار الخضر والفاكهة تراجعاتها في الأسواق وخاصة الطماطم التي تراجعت بقيمة تتراوح ما بين 3 حتى 5 جنيهات في الكيلو في مناطق مختلفة.

ياتى ذلك تزامنا مع وفرة المعروض وعدم وجود شكاوى من نقص المعروض في أسواق الجملة حتى الآن، نتيجة التقلبات الجوية وصعوبة الطقس.

وتراوحت سعر الطماطم الجملة بين 5 و8 جنيهات للكيلو وفي أسواق التجزئة بين 8 و10جنيهات للمستهلك.

وقال حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضر والفاكهة بغرفة القاهرة، إنه من المقرر بدءا من اليوم طرح أسعار الطماطم بأسعار مخفضة في الأسواق.

واتهم "نجيب" تجار التجزئة برفع الأسعار بالمخالفة لآليات السوق، معتبراً أن الارتفاع الحالى مبالغ فيه وغير مبرر ولا يعكس انخفاضاً حقيقياً في المعروض من الخضروات وبعض تجار التجزئة استغلوا حالة السوق ورفعوا الأسعار بصورة غير مبررة.

وأكد أنه سيتم استقبال الطماطم الواردة من محافظات الصعيد تباعا لاستعادة التوازن في أسواق البيع خلال الإسبوع القادم.

وتوقع أن تنخفض أسعار الطماطم في الأسواق مع بدء موسم إنتاج الطماطم بمحافظات الصعيد فى ديسمبر المقبل.

وتباع البطاطس الـ4 كيلو بـ10جنيهات، الفاصوليا تباع بـ 3.5 مقابل 20 جنيها، والكوسة تباع بـ 3جنيهات مقابل 9 جنيهات، والخيار يباع بـ4جنيهات مقابل 8 جنيهات، والباذنجان يباع بـ 3.5 مقابل 7جنيهات، والفلفل يباع بـ 3.5 مقابل 8 جنيهات والألوان بـ15مقابل 20 جنيه، والقلقاس يباع بـ 3 جنيهات مقابل 10جنيهات، والسبانخ تباع بـ4 جنيهات مقابل 12جنيه، مع استقرار كبير في أسعار الفاكهة.

وفسر "حاتم"، تراجع الخضر في سوق العبور أت ارتفاع سعر الطماطم انعكس إيجابيا على كافة أصناف الخضر بالتراجع بنسبة تتجاوز 70%، مشيرا إلى أن تراجع أسعار الطماطم سيكون تدريجيا وسيبدأ بـ7 جنيهات، عقب طرح المحصول الجديد للطماطم.

وأردف أن المحافظات التي من المنتظر طرح إنتاجها في الأسواق خلال خلال أسبوع بالترتيب، هي: "المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، أسوان".