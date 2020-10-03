شعبة الخضر والفاكهة تعلن أسعار 30 صنفا وتكشف سبب ارتفاع بعضها

قال حاتم نجيب، نائب رئيس شعبة الخضر والفاكهة بغرفة القاهرة، فى تصريحات خاصة لـ "الوطن"، إنه تم الاتفاق مع غرفة القاهرة على رصد تحركات الأسعار فى الأسواق وعمل أسعار استرشادية للمستهلك بصفه دورية لعدم وقوعه ضحية حلقات التداول وارتفاعات غير مبررة لبعض السلع.

وكشف "حاتم" عن أسباب ارتفاع أسعار بعض المحاصيل فى هذه الفترة من كل عام منها انخفاض المعروض عن الطلب على هذه المنتجات لأنها في فترة فاصل العروات الزراعية وخاصة الطماطم، مشيرًا إلى أن هذا الفاصل يكون خلال الفترة من منتصف سبتمبر وحتى ومنتصف نوفمبر بالنسبة لإنتاج الطماطم، خلال فترة العروة النيلي.

كما ترتفع البطاطس خلال تلك الفترة أيضا لقيام التجار بتخزينها في ثلاجات الحفظ حتى بدء طرح موسم الإنتاج الجديد مع أوائل يناير المقبل، وهناك الفاصوليا والكوسة والقريعات والفلفل والباذنجان.

وأضاف أنه من المتوقع عودة الاستقرار لأسواق بيع الطماطم سريعا مع بدء الإنتاج الجديد من الطماطم لمحافظات الصعيد على أن يعقبه الاستقرار في أسعار الطماطم استقرارا في أسعار البطاطس مع بدء العام الجديد.

وفى السياق ذاته، قال نائب رئيس شعبة الخضر والفاكهة، إن ارتفاع أسعار الخضراوات والفاكهة في أسواق التجزئة فقط بينما أسعار الجملة متدنية ولا تتساوى مع التكلفة طيلة الـ4 أشهر الماضية وهو ما أدى إلى قيام الشركات المنتجة للصلصة فى زيادة إنتاجها للضعف نتيجة تدنى الأسعار.

وأشار إلى أن استغلال الحلقات الوسيطة لفاصل العروات وانخفاض المعروض لرفع الأسعار بصورة غير مبررة .

وتباع الطماطم تجزئة باسعار تتراوح ما بين 6 جنيهات للكيلو وكيلو ونصف بـ10جنيهات و3 كيلو بـ10جنيهات فى بعض المناطق .

وأعلن عن قائمة أسعار الخضر والفاكهة والتي جاءت كالتالي:

طماطم من 1.50 إلى 2.50 جنيه

بطاطس من 2 إلى 3 جنيهات.

البصل من 3.50 إلى 5 جنيهات

باذنجان بأنواعه من 1.50 إلى 3 جنيهات

فلفل رومي من 4 إلى 6 جنيهات

فلفل حريف من 3 إلى 4 جنيهات

كوسة من 5 إلى 6 جنيهات

خيار من 4 إلى 6 جنيهات

فاصوليا من 12 إلى 16 جنيها

بامية من 10 إلى 14 جنيها

ليمون من 4 إلى 6 جنيهات

جزر من 3 إلى 5 جنيهات

قلقاس من 2.50 إلى 3.50 جنيه

ملوخيه من 1.50 إلى 2.50 جنيه

أسعار الفاكهة

جوافه من 5 إلى 8 جنيهات

كنتلوب من 5 إلى 7 جنيهات

تين من 7 إلى 10 جنيهات

بلح بلدي بأنواعه (زغلول -أمهات- حياني) من 4 إلى 10 جنيهات

بلح برحي من 15 إلى 20 جنيها

مانجة بأنواعها من 10 إلى 30 جنيها

عنب من 4 إلى 10 جنيهات

بطيخ من 30 إلى 50 جنيها

تفاح مستورد بأنواعه من 18 إلى 28 جنيها

كيوي الحباية من 3 إلى 5 جنيهات

خوخ مستورد من 12 إلى 16 جنيها

برقوق مستورد من 13 إلى 25 جنيها

موز مستورد من 20 إلى 25 جنيها

مشمش مستورد من 30 إلى 45 جنيها

أناناس شجر من 45 إلى 60 جنيها

أفاكاتو من 25 إلى 30 جنيها

قشطه من 55 إلى 70 جنيهات