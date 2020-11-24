"رواد 2030": السياحة انتكست ومعدل البطالة ارتفع عالميا بسبب كورونا

شاركت الدكتورة غادة خليل مدير مشروع رواد 2030 بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية فى جلستين الأولى بعنوان " ريادة الأعمال و التسويق الإلكترونى" و الثانية بعنوان " الابتكار فى مجال السياحة" خلال فعاليات الاسبوع العالمي لريادة الأعمال 2020.

وأوضحت د. غادة خليل أنه في ظل استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030 أصبح هناك ضرورة لترسيخ الإبتكار فى مجال السياحة، مؤكدة أن السياحة تُعد أحد القطاعات المهمة التى تؤثر فى التنمية الاقتصادية بشكل كبير .

و لفتت خليل إلى أن رؤية مصر 2030 تتضمن ثلاثة محاور رئيسية منها المحور الاقتصادى ، الذى يتصل بمجال السياحة و التى بدورها تلعب دورا مهما فى تحقيق التنمية الاقتصادية فى مصر .

وأضافت خليل أن وزارة التخطيط و التنمية الاقتصادية تعمل على الاهتمام بشكل كبير بالقطاعات التى يمكن أن تحدث تنمية اقتصادية فى مصر و تعمل على تطويرها فى كافة المناحى ، مؤكدة أن مشروع رواد 2030 عقد مؤخرا شراكة ناجحة مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري لتأسيس حاضنة أعمال مشرق ، مشيرة إلى أنه و بعيدا عن مجال السياحة ، فقد أسس مشروع رواد 2030 حاضنة فى مجال الذكاء الاصطناعى.

و قالت خليل إن جائحة كورونا أثرت بشكل كبير على عائدات السياحة لمصر و أدت إلى إرتفاع نسبة البطالة فى مختلف دول العالم ، مشيرة إلى أن هدف الشراكة مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري هو تدريب رواد الأعمال على مواجهة الأثار السلبية لجائحة كورونا .

و أكدت خليل أن مشروع رواد 2030 مؤسس على ثلاثة محاور منها التعليم ، بهدف مساعدة رائد الأعمل على التعلم والتطور من خلال عقد شراكات مع عدد من المؤسسات التعليمية المرموقة فى مجال ريادة الأعمال مثل الجامعة الأمريكية والجامعة الألمانية فى مصر.و أضافت خليل أن مشروع رواد 2030 قام بالعديد من الجولات على الطلبة فى المدارس والجامعات والتى شملت مناطق الصعيد. وأكدت خليل ثقتها فى شباب صعيد مصر فلديهم الكثير ليقدموه فى مجال ريادة الأعمال من خلال مشروعات تساعد على حل مشكلة عالقة فى مجتمعاتهم.

و نوهت خليل أنه يتم الإعلان بشكل متكرر عن دورات تدريبية من خلال شبكات التواصل الإجتماعى لدعم رواد الأعمال ، ذلك فى إطار تقديم مختلف أشكال الدعم لهم حتى يتمكنوا من النجاح فى تأسيس مشروعاتهم ، وتمنت خليل أن ينتشر فكر ريادة الأعمال فى مصر ، مشددة على أن الظروف المحيطة في المجتمع المصرى تحتم علينا التفكير خارج الصندوق.

ودعت خليل شباب صعيد مصر للتفاعل مع منصات التواصل الإجتماعى الخاصة بمشروع رواد 2030 للحصول على الدعم و التدريب اللازم ، مؤكدة تكثيف التواجد من خلال شبكة الأنترنت حتى يتم توفير كافة أوجه الدعم اللازم لرواد الأعمال فى مختلف مناطق مصر، و طالبت خليل شباب الصعيد على اتباع طريقة فريق العمل فى اى ابتكار أو مشروع ريادى ، لأن فريق العمل دائما مايكون القاعدة فى نجاح أى عمل.