رئيس الشيوخ لوزير الخارجية: الشعب يقف خلفكم في المعارك الدبلوماسية

التقى المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ، السفير سامح شكري وزير الخارجية بمكتبه اليوم، مؤكّدًا أنَّ الشعب المصري يقف خلف وزارة الخارجية في المعارك الدبلوماسية الضارية التي تقوم بها، قائلًا: "وفقكم الله في خطاكم".

ووجه رئيس مجلس الشيوخ الشكر لوزير الخارجية، قائلًا: "ننقل لكم نبض الشارع المساند للجولات الدبلوماسية المصرية التي تقومون بها، هناك معارك دبلوماسية عنيفة تخوضونها وتقومون بجولات ناجحة، ونحن ندعمكم و كذلك مؤسسات الدولة كاملة والدبلوماسية المصرية تحقق كل ما هو مأمول فينا".

فيما أكّد السفير سامح شكري وزير الخارجية، أنَّ التواصل مستمر مع نواب الشعب وممثليه لتبادل الرؤى بكل شفافية ولتلبية احتياجات الشعب المصري والوفاء بها.

وقال وزير الخارجية: "نواصل الدعم للمصريين بالخارج عبر السفارات، ونفي بالالتزامات من أجل الشعب ونتطلع للتواصل المستمر للوفاء باحتياجات الشعب"، مهنئا رئيس مجلس الشيوخ بمناسبة انتخابه رئيسا للمجلس، واستكمال الاستحقاق الدستوري بتشكيل مجلس الشيوخ.

وأشار شكري، إلى أنَّ كل مؤسسات الدولة التنفيذية والتشريعية تسعى لتحقيق طموحات الشعب في إطار توجيهات القيادة السياسية لحماية مصالح الشعب وتحقيق الاستقرار والتقدم للدولة المصرية و الشعب العظيم.

يُشار إلى أنَّ الغالبية من وزراء حكومة الدكتور مصطفى مدبولي كانوا قد قدموا التهنئة للمستشار عبدالوهاب عبدالرازق بمناسبة توليه رئاسة مجلس الشيوخ.