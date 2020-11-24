قبل نهائي أفريقيا.. سعد الصغير يهدي النادي الأهلي أغنية خلال ساعات

أعلن الفنان سعد الصغير، عن استعداده لطرح أغنية جديدة للنادي الأهلي، وذلك خلال الساعات القادمة، بالتزامن مع اقتراب انطلاق الجولة النهائية من دوري أبطال أفريقيا بين الأهلي والزمالك يوم الجمعة المقبل.

ونشر سعد الصغير، عبر حسابه بموقع "انستجرام" صورته بجوار علم النادي الأهلي والتي تحمل عبارة "قريبا.. ملوك أفريقيا".

وكتب سعد الصغير، عبر حسابه بموقع "انستجرام"، قائلًا: "انتظرو خلال ساعات أغنية جديدة، إهداء للنادي الأهلي العظيم وجماهيره من الفنان سعد الصغير ترقبو".

ومع بداية شهر نوفمبر الجاري، هنأ المطرب الشعبي سعد الصغير النادي الأهلي بعد حصوله على درع الدوري رقم 42، على طريقته الخاصة، حيث نشر فيديو على صحفته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، ظهر فيه هو وفرقته الموسيقية ويمارسون بعض التمرينات الرياضي.

وعلق سعد الصغير، على الفيديو قائلا: "شوية إحماء علشان العضلات بس ونعرف نرفع الدرع اليوم الأهلي بطل الدوري المصري وبطل أفريقيا إن شاء الله ارفع راسك فوق انت أهلاوي".

ونجح فريق الأهلي في الفوز على طلائع الجيش بثلاثية دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين في الجولة الأخيرة من عمر الدوري المصري على ملعب الأهلي.

في شهر أغسطس الماضي، وكان خلافا شديدا وقع بين سعد الصغير ومدحت العدل، بعد مباراة الأهلي والزمالك حيث غرد العدل عقب المباراة بتغريدة اعتبرها سعد الصغير إهانة وتنمر، حيث كتب العدل: "الجمهور اللي منه نجيب محفوظ، وأحمد زويل، ومجدي يعقوب، ومثقفي وفناني مصر، مش هيعرفوا فاوست.. وصاحب أغنية (بحبك يا حمار) سعد الصغير مشجع أحد الأندية العربية هيعرفه.. يا أمة ضحكت من جهلها الأمم".

ليرد بعدها سعد عبر فيسبوك: طيب أنا قولت بحبك يا حمار في مشهد في فيلم المفروض في سيناريست فاهم في الكلام ده عارف يعني إيه لما تقول كدا في مشهد الحمار فك منك كلبش فا بتقولو بحبك يا حمار هل الحمار هنا فاهم ده ولا يتحدث بدون معنى وبعدين اللي أعرفه كل واحد في المجال بتاعه يركز علشان ينجح مش علشان يبقا مثير للجدل فقط وكدا هو من أبناء النادي التي ينتمي إليه".

ثم نشر سعد بعدها بدقائق بفيديو مهاجما العدل قال فيه "أهلاوي وبحب النادي الأهلي لازم أرد على دكتور مدحت العدل حيث قال نادي الزمالك بيشجعه نجيب محفوظ وعمرو دياب وهاني شاكر، أما من يشجع نادي الأهلي فهو سعد الصغير بتاع بحبك يا حمار، اللي بيقول هذا الكلام رجل دكتور سيناريست يكتب لنا الأفلام، حضرتك راجل فاهم، دكتور مدحت بيدرس لنا عايز تغني للحمار أو للأسد تغني جوه فيلم غنتها بره كده تتحبس، إذن أنت تعلم جيدا يا دكتور، أغنية بحبك يا حمار سياق داخل فيلم أما تطلع وتعايرنا بيها، شادية غنت للحمار".

وأضاف سعد الصغير: "دكتور مدحت حضرتك متنمر، أبويا علمني متنمرش على حد الغلبان بتاع الفول ميشجعش بتاع الباكبورت ميشجعش، حضرتك متعرفش تلعب كرة متعرفش تحلل متخبطش في الناس الغلابة، أنت بتعايرني أنت دكتور في إيه من يقول هذا الكلام ليس دكتور، نص فريق الزمالك أحييت أفراحهم وبيحبوني".