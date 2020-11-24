10 نقاط ترسم ملامح أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي الجديد

أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن عن عدد من المسئولين بالإدارة الجديدة، بينهم أنتوني بلينكن والذي سيشغل منصب وزير الخارجية، وذلك عقب إعلان إدارة الخدمات العامة الأمريكية عن فوز الديمقراطي جو بايدن بالانتخابات الأمريكية على منافسه دونالد ترامب، وأنها ستسمح لجو بايدن وفريقه ببدء العملية الانتقالية للسلطة في أمريكا، وترصد "الوطن" في 10 نقاط أهم المعلومات عن أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي الجديد في حكومة جو بايدن.

- ولد "بلينكن" عام 1962 لأبوين يهوديين وكان والده أحد الناجين من المحرقة النازية.

- التحق خلال طفولته بمدرسة في باريس، قبل أن يعود إلى الولايات المتحدة ويلتحق بجامعة هارفارد.

-عقب تخرجه عمل مراسلا ثم محررا للشؤون الخارجية في مجلة "ذا ريببليك".

- عمل "بلينكن" كاتب رأي في صحيفة نيويورك تايمز ومحلل للشؤون العالمية لشبكة سي إن إن.

- كان "بلينكن" عضوًا في مجلس الأمن القومي التابع للرئيس السابق بيل كلينتون من 1994 إلى 2001.

- عمل بلينكن كمدير عام لمركز بن بايدن للدبلوماسية والمشاركة العالمية بجامعة بنسلفانيا.

- شغل منصب المستشار السياسي لجو بايدن منذ عام 2002.

- شغل بلينكن منصب رئيس لجنة الديمقراطيين بلجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي من 2002 إلى 2008.

- خلال الفترة الرئاسية الأولى لأوباما عمل بلينكن مستشارا للأمن القومي لنائب الرئيس وقتها جو بايدن.

- شغل بلينكن منصب نائب وزير الخارجية في إدارة أوباما وبايدن منذ عام 2015 وحتى عام 2017.