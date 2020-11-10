جو بايدن: عدم اعتراف "ترامب" بفوزي في الانتخابات لن يغير شيئا

أعرب الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، عن سعادته بوجود ترحيب كبير من حلفاء الولايات المتحدة الأمريكية وأصدقائها للتعامل مع إدارته الجديدة، موضحًا أنه يثق في تمنكه لإعادة الولايات المتحدة الأمريكية إلى مكان محترم، والعودة لما كانت عليه سابقًا.

وأضاف "بايدن"، خلال مؤتمر صحفي، أن عدم اعتراف إدارة ترامب بفوزه في الانتخابات الرئاسية لن يُغير شيئا، وما يفعله ترامب شيء مُحرج، موضحًا في الوقت ذاته أن اليمين المتطرف يسعى إلى تقويض نظام الرعاية الصحية الميسرة.

وأوضح الرئيس الأمريكي المُنتخب، أن الشعب الأمريكي متفق على الإبقاء تحت ظل رعاية صحية ميسرة، مضيفا أن الرعاية الصحية "مسألة حياة أو موت لكثيرين".