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محمود مسلم

التحالف العربي يدمر 5 ألغام بحرية زرعها الحوثيون جنوب البحر الأحمر

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وكالات
01:06 م | الثلاثاء 24 نوفمبر 2020
عناصر من الحوثيين

عناصر من الحوثيين

أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، اليوم الثلاثاء، إزالة وتدمير 5 ألغام بحرية زرعتها جماعة "أنصار الله" الحوثية في منطقة جنوب البحر الأحمر.

وقال التحالف العربي، إنَّ الألغام البحرية التي تم تدميرها جنوب البحر الأحمر إيرانية الصنع من نوع "صدف"، مشيرًا إلى أنَّه "أزال ودمر ما مجموعه 163 لغماً بحريًا نشرتها جماعة "أنصار الله" الحوثية عشوائيًا" وفقًا لقناة "روسيا اليوم".

ولفت إلى أنَّ "الأعمال العدائية للحوثيين بدعم إيراني تهدد الأمن البحري بمضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر".

يأتي ذلك غداة إعلان المتحدث باسم قوات التحالف العربي العقيد الركن تركي المالكي أنَّه "ثبت تورط الحوثيين في حريق خزان الوقود بمحطة توزيع المنتجات البترولية في جدة" السعودية.

وكانت وكالة الأنباء السعودية "واس" نقلت عن مصدر مسؤول في وزارة الطاقة، أنَّ حريقا نشب في خزان للوقود بمحطة توزيع المنتجات البترولية شمال جدة، نتيجة اعتداء إرھابي عليه بقذيفة.

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