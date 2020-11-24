دعم مستشفى الأورام بـ200 مليون جنيه في كفر الشيخ

أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أن المحافظة استعدت لمواجهة هطول الامطار المتوقعة حسب بيان هيئة الأرصاد، خلال الـ3 أيام المقبلة، مشدداً على تنفيذ الإجراءات الاحترازية بالجامعة والمدارس، لافتاً إلى تطبيق الغرامات على غير الملتزمين بالإجراءات الاحترازية في المواصلات العامة.

جاء ذلك خلال انعقاد مجلس عمداء جامعة كفر الشيخ الشهري برئاسة الدكتور عبدالرزاق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، وبحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، "هناك تعاون كبير بين المحافظة والجامعة في عدد من الملفات والمشروعات منها تطوير العشوائيات"، موجهاً الشكر لرئيس الجامعة على إنشاء المسرح المدرسي، وتسليمه لمديرية التربية والتعليم، وتنظيم القوافل الطبية المتعددة للقرى الأكثر فقرا التي بمشاركة كلية الطب والتمريض والاسنان، مشيراً إلى أن رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، دعم مستشفى الطوارئ ومستشفى الأورام بجامعة كفر الشيخ بـ 200 مليون جنيه.

وفي وقت سابق، تفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، يرافقه وزراء التعليم العالي والبحث العلمي، والتنمية المحلية، والصحة والسكان، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والنقل، والزراعة واستصلاح الأراضي، ومحافظ كفر الشيخ، ونائبه، ورئيس مصلحة الري، مشروع إنشاء مستشفى الطوارئ، والذي يأتي في إطار استكمال تنفيذ المنظومة الطبية المتكاملة بجامعة كفر الشيخ.

وأكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أنه من المخطط أن تكون مستشفى الطوارئ بجامعة كفر الشيخ بعد تنفيذها أكبر مستشفى للطوارئ في منطقة الدلتا، والتي من شأنها أن تكون إضافة كبيرة للمدينة الطبية الجاري تنفيذها بالجامعة؛ وذلك من أجل خدمة القطاع الطبي والصحي بالمحافظة، وكذلك لتخفيف العبء عن مستشفيات الطوارئ الجامعية الأخرى المجاورة بالمنصورة والإسكندرية وطنطا.

وأشار الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس الجامعة، إلى أنَّ جامعة كفر الشيخ شهدت طفرة كبيرة في القطاع الطبي خلال السنوات الماضية، وهو ما أسهم في تواجدها بقوة على خريطة الجامعات المصرية، منوها إلى أنَّه تم إنشاء الكليات التي تخدم أبناء المحافظة وخاصة كليات القطاع الطبي، التي كانت تعتبر النواة لإنشاء المنظومة الطبية وتم تحقيق حلم أبناء المحافظة في إنشاء المستشفى الجامعي واكتملت جميع الأقسام والتخصصات بها.