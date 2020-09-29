مدبولي يوجه بالانتهاء من إنشاء مركز أورام كفر الشيخ:صحة أهالينا أولوية

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أعمال إنشاء مركز علاج الأورام خلال زيارته لمحافظة كفر الشيخ، اليوم، يرافقه وزراء التعليم العالي والبحث العلمي، والتنمية المحلية، والصحة والسكان، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والنقل، والزراعة واستصلاح الأراضي، ومحافظ كفر الشيخ، ونائبه، ورئيس مصلحة الري.

وشدد رئيس الوزراء، على أهمية هذا المشروع الضخم في توفير خدمة طبية متميزة لسكان المحافظة، مطالبا بسرعة الانتهاء من تنفيذه ودخوله الخدمة، قائلا: "الحكومة تضع الخدمات الصحية لأهالينا في مختلف المحافظات على أجندة الأولويات".

وأوضحت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أنَّه من المخطط أن يكون مركز علاج الأورام بمدينة كفر الشيخ من أكبر المراكز من نوعه على مستوى محافظات الجمهورية ويتبع وزارة الصحة، مشيرة في هذا الصدد إلى أنه كان قد سبق وتم نقل تبعية المركز إلى أمانة المراكز الطبية المتخصصة بالوزارة، وتم إدراج مشروع استكمال وتجهيز المركز بخطة الوزارة.

وحول موقف المشروعات المتعلقة بقطاع الصحة بالمحافظة، أشارت الدكتورة هالة زايد إلى أنَّه تم الانتهاء من أعمال إنشاء وتطوير عدد من المستشفيات داخل المحافظة، منها مستشفى بلطيم النموذجى، بطاقة 151 سريرا، ومستشفى سيدى غازي المركزي، بطاقة 123 سريرا، ومستشفى برج البرلس، بطاقة 73 سريرا، إلى جانب مستشفى قلين، مضيفة أنَّه جار العمل على الانتهاء من أعمال مستشفيات بيلا المركزى، والرياض المركزي، وذلك بما يسهم في سرعة دخولها الخدمة، سعياً للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في القطاع الصحي.

وخلال تفقده للأعمال الإنشائية لمركز علاج الأورام، استمع رئيس الوزراء إلى شرح حول الموقف التنفيذي لأعمال مشروع إنشاء المركز، حيث أشار الدكتور ياسر عمارة، المشرف على تنفيذه، إلى أن إجمالى المساحة التي يقام عليها تصل إلى 8876 م2، وتم إجراء عدد من التعديلات في التصميمات وإضافة أقسام جديدة مختلفة؛ وذلك سعياً لإقامة مبنى عام متكامل يضم كافة التخصصات الطبية المتعلقة بعلاج مرضى الأورام، مكون من أرضي، وستة أدوار، به 67 غرفة للإقامة، تحتوى على 97 سريراً، و5 غرف للطوارئ، تضم 7 أسرة، و3 غرف للعمليات تحتوى 3 أسرة، وغرفتين للعناية المركزة، تضم 17 سريراً، إلى جانب 14 غرفة إقامة فندقية، وذلك بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 460 مليون جنيه.

وأوضح أن المبنى يتكون من أقسام للطوارئ، والعيادات، والأشعة، والعلاج الإشعاعي، والعلاج الكيماوي للأطفال، والعناية المركزة، والعمليات، والمناظير، والمعامل، لافتاً إلى أنه تم الانتهاء من الإنشاءات الخرسانية بنسبة 100%، بينما وصلت نسبة أعمال التشطيبات والكهرباء والكهروميكانيك إلى 65%.