الليرة التركية تهبط من جديد مقابل الدولار الأمريكي

تراجعت الليرة التركية بما يصل إلى 2% إلى أكثر من ثمانية ليرات مقابل الدولار الأميركي، الثلاثاء، لتستمر خسائرها في الأسبوع الجاري مع استغلال المستثمرين صعود قوي مؤخرا لتكوين مراكز من العملات والذهب.

ونزلت الليرة إلى 8.05 مقابل العملة الأمريكية مقارنة بمستوى الإغلاق أمس عند 7.8880. وقلصت خسائرها لتبلغ ثمانية ليرات مقابل الدولار الأمريكي بحلول الساعة 09:35 بتوقيت جرينتش وفقا لقناة "سكاى نيوز عربية".

وكانت الليرة التركية قد سجلت مستوى قياسيا منخفضا عند نحو 8.58 الشهر الجاري قبل أن تتعافى. والليرة حاليا منخفضة 26 بالمئة عن مستواها في نهاية 2019.