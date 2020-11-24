بعد توجيه الرئيس.. "صحة المنوفية" تبدأ إجراءات نقل عزيزة ضحية "داء الفيل"

وصل منذ قليل، الدكتور فيصل جودة، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، بصحة فريق طبي لمتابعة حالة الشابة عزيزة، ونقلها إلي أحد المستشفيات، بعد إصابتها السمنة المفرطة بداء الفيل والعجز الكامل، وعدد من الأمراض الأخرى.

وأكد "جودة" أن القيادة السياسية وجهت بمعالجة عزيزة، ونقلها لمستشفى سرس الليان، وتوفير كامل الرعاية الصحية لها، موجها الشكر للدولة المصرية والرئيس السيسي للتدخل لعلاج مثل هذه الحالات.

ونشرت "الوطن"، في عدد اليوم من الجريدة الورقية، وأمس على الموقع الإلكتروني، قصة الشابة عزيزة، المصابة بداء الفيل، وعدم قدرتها على الحركة.

عزيزة محمد مجدي، ربة منزل، دار بها الزمن وحطت رحالها في محطة "الشقيانين".. ومات زوجها، والذي كان يعمل باليومية، منذ 6 سنوات في حادث قطار، فحزنت عليه حزنًا شديدًا حتى إنَّها استيقظت بعد حزنها في أحد الأيام لتجد نفسها، وقد شعرت ببعض الآلام، فذهبت للطبيب لتطمئن على نفسها وفاجأها الطبيب بقوله "دي جلطة وفيه عرق في رجلك بيسحب ميّه من جسمك وانتي مصابة بداء الفيل".

"عزيزة" ابنة مركز الباجور بالمنوفية، فتاة في عز شبابها، حيث تبلغ من العمر 38 عامًا فقط، قضت الست سنوات الأخيرة منها تحت وطأة العلاج، ولكن الظروف المالية اضطرتها للخروج من المستشفى وعدم استكمال علاجها، ولم تقف المأساة عند هذا الحد وإنما أيضا تجلس في بيت عائلتها برفقة 7 من أفراد الأسرة، واتخذت هي وابناها الاثنان من الأرض فراشًا لهم.

كبر جسمها وأصبحت عاجزة على أن تحمله، حتى تخطى وزنها 300 كيلو، نتيجة المرض النادر الذي أصابها، وأصبحت معه لا تتحمل تكاليف العلاج، تقول "عزيزة" بنبرة فيها حزن شديد: "بفضل أزحف حتى أدخل الحمام لأن رجلي من بتشيلني ومعنديش عصب في رجلي، ومنذ فترة كبيرة وأنا قاعدة في البيت مش بخرج خالص".