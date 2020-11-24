ضبط أكثر من 3 آلاف طن لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالقليوبية

تمكنت مباحث التموين بالقليوبية بقيادة العقيد أحمد عبد العليم مدير مباحث التموين بالمحافظة، من ضبط مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية يعمل بدون ترخيص، لقيامه بتجميع كميات من اللحوم والدواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمى وطرحها بالأسواق مما يشكل خطرا على صحة المواطنين، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء فخر الدين العربى مدير أمن القليوبية، إخطارا من العقيد أحمد عبد العليم مدير مباحث التموين بالقليوبية، عن ورود معلومات بقيام مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بدون ترخيص، لقيامه بتجميع كميات من اللحوم والدواجن غير صالحة للاستهلاك الأدمى وطرحها بالأسواق مما يشكل خطرا على صحة المواطنين.

على الفور تم تشكيل حملة مكبرة وتمكنت من ضبط 3,24 طن لحوم ودواجن، غير صالحة للاستهلاك الآدمى وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش وتحقيق أرباح مالية بصورة غير مشروعة، بحوزة مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بدون ترخيص، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله وإحيل للنيابة للتحقيق.

وقاد اللواء سامي علام رئيس حي غرب شبرا الخيمة يرافقه الدكتور مجدي البكري نائب رئيس الحي وفريق المتابعة الميدانية والتفتيش المالي والاشغالات ومدير التفتيش الصيدلي بحي غرب وبمرافقة شرطة المرافق بشن حملة للتفتيش علي الصيدليات بمنطقة منطي وأم بيومي وتم ضبط ٢١ صنف من العقارات المخدرة والمحظورة وأدوية مهربة من التأمين الصحي.

تحرر محضر بذلك بقسم شرطة أول شبرا الخيمة وتحريز المظبوطات وتولت النيابة التحقيق وكذلك تحرير محاضر ع.م ترخيص إعلان وبروز

في وقت سابق شكل مجلس مدينة شبين القناطر حملة بالتعاون مع التفتيش الصبدلي لمتابعة الصيدليات ومتابعة انتظام تلك الصيدليات وتوافر الأدوية بالتزامن مع الموجه الثانية لفيروس كورونا المستجد.

وتشكلت اللجنة برئاسة المهندس علاء حسني نائب رئيس مجلس المدينة وممثل عن التفتيش الصيدلي متمثل في الدكتورة نشوى عبد الكريم الدكتورة أماني أحمد ، وممثل عن التموين عصام إبراهيم و إدارة المتابعة متمثلة في إبراهيم صوان مفتش المتابعة بالمركز وتراخيص المحلات متمثل في أحمد مسلم وذلك للمرور علي الصيدليات.

وأسفرت الحملة عن ضبط ٤ صيدليات بدون مدير وتحرر عنها محاضر، وتم غلق ٢ صيدلية صادر لها قرارات غلق إدارية وتم ضبط ١٥ زجاجة كحول مجهول المصدر و ٤ علب وشنط من الكمامات وأدوية مهربة من وزارة الصحة مصرح بتداولها في المستشفيات وأدوية مجهولة المصدر وأدوية غير مصرح بتداولها (جدول ثاني) وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.